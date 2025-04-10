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財部完成評估 部長莊翠雲：國安基金規模應該擴大
國安基金只有5千億元的規模，到底能否護市成為財委會矚目焦點，財政部長莊翠雲今日在備詢時指出，財政部已完成評估，國安基金的規模會在「適當時機」調整，意即會增加國安基金的規模。
股市周一起連跌3天，是否會出現系統性風暴？金管會主委彭金隆指出，目前看來還不至於有系統性風險，對於被斷頭的是否以年輕人居多？彭金隆引述證交所統計指出，以40至69歲被斷頭的最多，占比7成。他也指出，金管會已開放多元擔保品補繳維持率，但他也坦言，有些系統性問題，的確不能在一時之間解決，
彭金隆也表示，周日提出的三大暫行措施，下周是否延長，由於要看美股等國際盤周五的表現，會在本周六下午宣布是否再延長暫行措施。
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