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楊金龍認為台股市值膨脹太多 贊成國安基金規模擴大

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
央行楊金龍今日上午在財委會備詢時指出，他贊成國安基金規模從目前的5千億元擴大。圖／本報系資料照片【作者：蘇健忠，日期：2025-03-21，數位典藏序號：20250320173800764】
央行楊金龍今日上午在財委會備詢時指出，他贊成國安基金規模從目前的5千億元擴大。圖／本報系資料照片【作者：蘇健忠，日期：2025-03-21，數位典藏序號：20250320173800764】

中央銀行總裁楊金龍今日上午在財委會備詢時指出，他贊成國安基金規模從目前的5千億元擴大，因為目前台股市值膨脹太多，的確有其必要。另外，對於護盤時間是否比之前更久，台股是否提前入熊市？楊金龍則表示，由於不確定性高，現在難以判斷，但他認為長期股市仍會回歸基本面。

對於美國總統川普暫緩對等關稅90天之後政府措施的執行，楊金龍回應，未雨綢繆仍有必要，因此雖然川普的暫緩可增加三個月觀察期，但提早準備仍是好的，他也表示，之後美國和其他國家若「硬碰硬」，仍會造成全球經貿的衝擊，

楊金龍認為，台灣對美順差大，由於台美是互補關係，因此不會不公平貿易。楊金龍指出，美國課徵對等關稅並非單針對台灣，但因為其公式太過粗暴，沒考慮到該順差是因為美國市場需要這些產品，也對其經濟及生產力有貢獻。

至於台灣新南向政策是否調整？楊金龍回應，台灣是小型經濟體，仍要國際化，但因應關稅衝擊，供應鏈的確仍需調整。

國安基金 楊金龍 美國 關稅

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