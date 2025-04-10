我今年經濟成長率難保2 主計總處估最差僅1.64%

美國關稅海嘯席捲全球，主計總處預估我國今年經濟成長率將受衝擊，最糟將無法「保二」，僅剩百分之一點六四。中央銀行表示，國內房市也將受間接影響，將滾動調整房市管制相關措施。

立法院財政委員會今邀主計總處等財金部會專題報告美國對等關稅的衝擊，主計總處指出，美國總統川普的高關稅政策如確實執行，將使全球經濟成長率明顯減緩，我國主要的貿易夥伴包括美國、中國大陸、日本及歐盟，經濟成長將明顯下修，不利出口，我投資及消費均受衝擊，初估將影響今年經濟成長約○點五至一點五個百分點。

主計總處二月預測今年經濟成長百分之三點一四，以預估影響數來看，今年經濟成長將下修至百分之二點六四至百分之一點六四。若以國發會委外研究的推估，最糟的情境將只有百分之一點五三的增幅。

主計總處與國發會的預估顯示，今年我國經濟成長率有可能無法「保二」。

國發會主委劉鏡清昨天在立法院經濟委員會備詢指出，今年經濟成長率「保三」可能會有問題，但仍希望以此做為努力目標。他說，對等關稅稅率確定後，已委託專業機構研析經濟衝擊，評估經濟成長率將減少○點四三至一點六一個百分點，目前委託另一家研究機構第二次檢核。

在房市影響方面，央行表示，已七度調整選擇性信用管制措施，國內房市正進行修正，美國對等關稅政策對國內房市雖無直接影響，但因房價變動受眾多因素影響，包括經濟成長與就業情勢、股市變動對民眾財富與購屋信心等，可能間接影響房市。

央行指出，未來將密切觀察美國關稅政策後續發展及其對國內房市的可能影響，並持續檢視信用管制措施執行成效，滾動調整相關措施內容。

對於物價議題，央行表示，即使台幣對美元匯率因此貶值，推升我國進口品成本，但台幣匯率貶值對國內通膨率影響有限，估計台幣對美元匯率貶值一個百分點，影響消費者物價指數年增率約○點○二五至○點○五個百分點，加上國際原油等原物料價格走低，抵銷匯率貶值的衝擊，應可減緩輸入性通膨壓力。