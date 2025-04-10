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經濟部公布輸美產品遭課徵對等關稅說明

中央社／ 台北9日電

美國課徵對等關稅今天生效，經濟部晚間在網站公布「有關我輸美產品遭課徵對等關稅之說明」資料，籲請業者出口前，應先瞭解輸銷美國相關規定。

經濟部表示，依據美國發布行政命令，輸美產品適用的關稅稅率可概分為3類。

第一類產品是在原第一欄關稅（最惠國待遇/MFN）上加徵25%的232條款國家安全關稅，屬於這類的產品包括鋼、鋁、鋼鋁衍生品、汽車及汽車零件。

第二類是只課徵原第一欄關稅的產品，包括銅、藥品、半導體、木材相關產品、特定關鍵礦物、能源及能源產品等。

第三類則是除了上述範圍外的所有產品，均須在原第一欄關稅外加徵32%的對等關稅。其中針對「美國成分」另有豁免規定。

經濟部表示，將洽請相關公協會，協助業者瞭解對等關稅課稅範圍以及相關規定。此外，由於輸美產品關稅課徵是由美國海關進行個案認定，建議業者出口前，除應先瞭解輸銷美國產品適用的稅則號列外，也與美國客戶充分溝通，確認應備文件。經濟部將密切注意情勢發展並更新資料，俾供業者參考。

經濟部 美國 關稅

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