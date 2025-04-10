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美國「關稅核彈」衝擊全球 勞長：七產業衝擊大

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

美國關稅核彈」衝擊全球，外界擔憂失業潮將來得又急又快，勞動部長洪申翰昨（9）日表示，機械、橡膠、塑膠、石化、水五金、扣件業、汽車零組件等七大產業衝擊可能最大，勞動部預計下周開會，討論僱用安定措施的啟動時機及適用產業。

洪申翰昨日赴立法院衛環委員會報告並備詢，朝野立委關注美國對等關稅對國內勞動市場影響。

洪申翰答詢時允諾，會備妥相關財源，他提醒企業即便遇到衝擊，仍必須合法合規，相關補助會避免企業濫用減班休息（無薪假），不排除既有的150億元預算外再加碼。

洪申翰表示，勞動部將針對高風險產業啟動僱用安定措施或充電再出發計畫，目前正研擬針對關稅衝擊而實施減班休息的企業勞工，提出擴大版充電再出發計畫，範圍、對象可能會再加碼，也會因地制宜。

勞動部 美國 關稅

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