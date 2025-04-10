對等關稅衝擊 北北基桃啟動應變 六大策略協助產業

針對美國對等關稅衝擊，北北基桃四位市長昨（9）日召開會議並發表聯合聲明指出，已分別啟動應變機制，並在極短時間內展開跨區合作，以「緊急紓困」、「數位轉型」、「產業鏈重組」及「前沿技術研發」四大方向前進，並提出六大策略，期盼能共度難關。

台北市長蔣萬安表示，不管是產業、勞工、物價，四市已擬定具體共識，包括共享產業與勞工資訊、建立就業服務的平台、即刻啟動物價監控機制、共同合作帶領中小企業海外拓銷會，甚至有共識針對地方稅提供延分期繳納紓困。

針對運用超徵稅收作為地方紓困，桃園市長張善政解釋，川普對等關稅公布後，預料今年、明年稅收恐怕不會好，如果運用年度預算來紓困或支持產業都會擠壓到其他預算項目，但去年超徵稅收已在手上，但要動用多少金額，必須要很有智慧，建議邊做邊看。

六大策略包含，「共享產業與勞動監測資訊」，即刻共享大量解雇、無薪假或失業變化資料，做為政策調整預警；「建立跨區就業服務平台」打破行政疆界，協助勞工在北北基桃跨市轉職，維持就業穩定；「推動物價及經濟監控機制」，嚴防惡性漲價、監控通膨或通縮訊號。「強化海外市場拓展合作」協調四市資源，合辦海外拓銷、商品展示與產業招商；「四市輪流舉辦美國商品採購會」邀請美方參與、協助有需求者擴大對美採購；「利息補貼及延稅申請」積極思考權限內的減費減租措施，現行可提供信保貸款利息補貼及地方稅延分期繳納。