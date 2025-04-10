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賴總統：五策略獲美善意評價 國發會表示談判順位應是優先

經濟日報／ 記者余弦妙江睿智／台北報導
賴清德總統9日表示，他日前公布台灣面對這次變局的五大策略，不僅獲得社會認同、產業界支持，也獲得美方善意評價。圖／取材自台總統府影片
賴清德總統9日表示，他日前公布台灣面對這次變局的五大策略，不僅獲得社會認同、產業界支持，也獲得美方善意評價。圖／取材自台總統府影片

全球競相與美國談判，賴清德總統昨（9）日表示，他日前公布台灣面對這次變局的五大策略，不僅獲得社會認同、產業界支持，也獲得美方善意評價；國發會主委劉鏡清表示，台灣與美國談判順位，就他判斷「應該是優先。」

身兼民進黨主席的賴總統昨日在中常會重申，台灣沒有計劃採取關稅報復，企業對美國投資承諾，只要符合國家利益，也不會有任何改變。

賴總統指出，對等關稅對市場信心產生不小衝擊，中長期來看，對世界經貿局勢更會有深遠影響，世界各國已提出各式回應，有些國家將採取報復性措施，更加劇貿易與國際關係緊張；此時此刻，台灣必須團結一致、步步為營，才能夠轉危為安。

賴總統強調，在第一時間，政府就推出涵蓋不同產業九大面向、20項措施，至少新增880億元預算，若獲在野黨支持將可盡速上路，扶助受衝擊產業，也作為中長期台灣調整轉向的開始。

外交部長林佳龍昨日則在外交部證實，台灣就對等關稅政策談判，已經「掛上號」，雙邊正交換訊息，台灣陸續提供美方所需資料，期望很快能展開實質談判。

美國對等關稅已經實施，台灣遭課32%關稅，政府組成談判團隊，但白宮表示已有70多國要跟美國談判，產業界關注台灣談判順位？劉鏡清昨日在立法院經濟委員會備詢時回應，他個人判斷，「應該是優先」，政府準備許多籌碼，採購、投資都在列，但談判階段不可能對外公布。

民進黨立委邱議瑩質詢時追問劉鏡清，對美談判團隊出發了嗎？劉鏡清表示，這不是他的層級能回答。

經濟部長郭智輝表示，在縮小台美貿易逆差方面，目前台灣對美國採購天然氣約占一成，未來可能加至二到三成。

劉鏡清指出，美國對我課高關稅，台灣在新興市場還有很大成長空間，對廠商而言，不外乎兩種策略，一是供應鏈移轉，往美國走，或找到其他最適合的生產地；二是市場分散，如最近崛起的印度、土耳其市場。他表示，政府會提供誘因，也會與產業協會溝通，讓協會帶著廠商開發新市場。

美國 關稅

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