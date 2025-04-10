美國對等關稅敲響全球貿易喪鐘 今年 GDP 成長下探1.64%

美國對等關稅政策敲響全球貿易喪鐘，主計總處昨（9）日表示，對等關稅對台灣今年經濟成長率影響約0.5至1.5個百分點。換言之，以最悲觀情境推估，今年GDP成長不僅「保3」無望，「保2」也有挑戰，最慘恐只剩1.64%。

對等關稅昨日中午12時生效，財金部會昨日在各場合提及GDP預測，包括主計總處、國發會、中央銀行都認為，今年難保3；至於通膨率，主計總處認為會比原預期下修，央行則分析輸入性通膨壓力將減緩。

立法院財政委員會今日邀請主計總處等財金部會專題報告對等關稅衝擊，書面報告昨日提前曝光。

主計總處指出，川普高關稅如確實執行，將使全球經濟成長率明顯減緩，美國、中國大陸、日本及歐盟等台灣主要貿易夥伴，經濟成長也將明顯下修，不利台灣出口，投資及消費均受衝擊，主計總處初估將影響今年經濟成長約0.5至1.5個百分點。

主計總處今年2月預測今年經濟成長3.14%，若以前述影響數來看，今年GDP成長將下修至2.64%至1.64%。

至於對物價影響，主計總處指出，全球經濟降溫將使國際能源及農工原料價格下跌，有助降低廠商生產成本，研判今年CPI漲幅將低於2月預測的1.94%。

國發會主委劉鏡清昨日出席立法院經濟委員會備詢也表示，經專業機構研析經濟衝擊後，結果顯示，經濟成長率將減少0.43至1.61個百分點。

以國發會委外研究來算，在美國對等關稅衝擊下，台灣今年經濟成長率在最悲觀情境下僅剩1.53%，同樣不保2。

劉鏡清坦言，今年「保3」會有問題，但仍會採行各種措施確保經濟成長率。

經濟部長郭智輝昨日也在立法院經濟委員會表示，對等關稅對傳產、中小微企業衝擊較大，伺服器等高科技產業衝擊較小。對於業者擔心已被客戶抽單或停止出貨，銀行會否雨天收傘，郭智輝掛保證，銀行一定不會抽銀根；經濟部也全面取消紓困貸款營收衰退15%的申請門檻。

郭智輝表示，美國對我課32%關稅，經濟部評估將衝擊製造業9,000億元產值、12萬人就業。經濟部官員表示，這已包含直接及間接影響，但若能採行880億元紓困相關措施，可降低衝擊。若與美談判有好結果，880億元應能滿足；但若結果不如預期，金額當然會加大。

劉鏡清則指出，美國對我課高關稅，台灣在新興市場還有很大成長空間，對廠商而言，不外乎兩種策略，一是供應鏈移轉，往美國走，或找到其他最適合生產地；二是市場分散，如最近崛起的印度、土耳其市場。政府會提供誘因，並與產業協會溝通、開發新市場。



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