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防大陸洗產地低價傾銷貨避美關稅 海關嚴查違規轉運

中央社／ 台北9日電

為防杜中國「洗產地」、出口低價傾銷貨品規避美國加徵關稅財政部指出，會透過系統全面自動比對出口人及貨名，篩選疑似自中國進口貨物且輸出目的地為美國的貨品，跳出警示，海關將嚴格查核貨物產地，確認是否有違規轉運情事。

同時，財政部表示，納稅義務人若因受美國對等關稅衝擊，導致發生財務困難，可申請延分期繳納稅款，若遇營運困難，可洽原貸款公股銀協商申請緩繳本息或展延借款年期。

立法院財委會明天將邀請央行、金管會、主計總處、財政部、經濟部、農業部就「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」進行專題報告，並備質詢。

根據今天出爐的財政部書面報告，財政部表示，除提供業者出口通關便捷作業，降低行政成本，也提出貿易融資利息減碼、輸出保費優惠等措施，現行產業創新條例針對農業、工業及服務業亦提供多項租稅優惠措施，可支持台灣出口供應鏈。

同時，財政部指出，納稅義務人若受美國實施對等關稅政策衝擊，致發生財務困難，不能於稅捐繳納期間內一次繳清應繳稅款者，可依稅捐稽徵法規定，向該管稽徵機關申請延期或分期繳納稅款。

財政部表示，公股銀行協助措施方面，企業貸款戶倘因美國關稅因素衝擊營運，可依據「經濟部協助企業辦理銀行債權債務協商作業要點」，洽原貸款公股銀行協商申請緩繳本息或展延借款年期，由各銀行依個案情況審酌處理，以紓緩產業資金調度及營運周轉需求。

財政部進一步指出，持續推動公股銀行「中小暨微型企業振興融資方案」，為中小微企業穩健經營、創新與轉型升級提供金融支援。

此外，立法院外交及國防委員會明天也邀請財政部針對「美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略佈局及因應」有關預防貨品洗產地、減少國內產業衝擊及損害管制部分，進行專題報告。

財政部表示，為防杜中國出口低價傾銷貨品規避美國加徵關稅，繞經台灣偽冒台灣製造後違規轉運至美國，致損害國內產業利益，財政部採事前預防、事中嚴查及事後嚴罰3道防線因應。

事前預防方面，財政部說明，高風險貨物需檢附輸出許可證或原產地證明書；海關會篩選高風險廠商資料，函知經濟部國際貿易署於核發原產地證明書時加強審核。

事中嚴查部分，財政部指出，透過系統全面自動比對出口人及貨名，篩選疑似自中國進口貨物且輸出目的地為美國的貨品，跳出警示，海關將嚴格查核貨物產地，確認是否有違規轉運情事。同時，海關查核廠（倉）內貨上標籤及產地標示，若有違規情事，將依法論處。

事後嚴罰方面，財政部表示，查獲違規者，移送貿易署依貿易法規定裁罰，最高可處新台幣300萬元罰鍰，或禁止1年輸出入貨品。

美國總統川普（Donald Trump）繼美東時間2日宣布向中國加徵34%對等關稅後，8日又宣布對中國再加徵50%關稅，合計84%的關稅在台北時間今天中午12時1分生效。

央視新聞報導，中國國務院關稅稅則委員會今晚公告，自台北時間10日中午12時1分起，將原產於美國的所有進口商品的加徵關稅稅率，由34%提高至84%。

此外，據國家廣播公司新聞網（NBC）今天報導，川普簽署行政命令，對從中國進口、價值800美元或以下小額包裹加徵關稅，從貨值的30%增至90%。據港媒報導，措施5月2日生效，同樣適用於香港。

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