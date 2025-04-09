經部整理公布「美國對等關稅」資訊 籲業者出口前了解相關規定

針對美國於今(2025)年4月2日公布的對等關稅措施，經濟部已整理「有關我輸美產品遭課徵對等關稅之說明」資料，並公布於經濟部國際貿易署經貿資訊網，經濟部籲請業者出口前，應先瞭解輸銷美國之相關規定。

依據美國發布之行政命令，我輸美產品適用的關稅稅率可概分為三類。

第一類產品是在原第一欄關稅（最惠國待遇/MFN）上加徵25%的232條款國家安全關稅，屬於這類的產品包括鋼、鋁、鋼鋁衍生品、汽車及汽車零件。 第二類是只課徵原第一欄關稅的產品，包括銅、藥品、半導體、木材相關產品、特定關鍵礦物、能源及能源產品等。 第三類則是除了上述範圍外的所有產品，均須在原第一欄關稅外加徵32%的對等關稅。其中針對「美國成分」另有豁免規定。

經濟部亦洽請相關公協會，協助業者瞭解對等關稅課稅範圍以及相關規定。此外，由於輸美產品關稅課徵是由美國海關進行個案認定，爰建議業者出口前，除應先瞭解輸銷美國產品適用的稅則號列外，亦與美國客戶充分溝通，確認應備文件。經濟部將密切注意情勢發展並更新資料，供業者參考。詳細資訊，可至https://www.trade.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeID=5112參閱。