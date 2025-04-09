拚穩定大台中供水 大甲溪輸水管第3標隧道貫通

經濟部水利署推動大安大甲溪聯通管工程計畫，其中大甲溪輸水管第3標工程隧道已於近期貫通，象徵大台中穩定供水網絡構建再向前跨一步。水利署表示，整體計畫完工，每日將增加25.5萬噸水量，可提供100萬人用水，超過大台中1/6以上供水量。

經濟部次長賴建信今天到台中市后里區主持大安大甲溪聯通管工程計畫－大甲溪輸水管第3標統包工程潛盾隧道貫通典禮。

賴建信表示，因應氣候變遷的持續影響，所以在110年百年大旱後推出珍珠串計畫，以利北水南調、南水北調，於台中地區加緊推動「大安大甲溪聯通管工程計畫」。計畫完成後，每日增加25.5萬噸水量，大概可以提供100萬人的用水，超過大台中1/6以上供水量。

賴建信也特別感謝地方里民的支持，以及所有參與工程的工作人員，並強調今天的貫通象徵工程邁進提前完工的一個里程碑，也期待水利署員工繼續努力。

水利署長林元鵬說明，大甲溪輸水管第3標工程鄰近中科園區，沿線經過交通要道及自行車道，也穿越台鐵新山線路堤，為達成115年完工目標，以及降低對民生的影響與環境的衝擊，所以採用潛盾工法，在地面下20多公尺施工，感謝在地居民的支持與體諒，也感謝施工團隊為水資源建設所做的努力。

水利署表示，面對氣候變遷旱澇不均及大甲溪颱洪時水源濁度飆高的供水挑戰，以及滿足大台中地區未來成長的用水需求，經濟部水利署推動「大安大甲溪聯通管工程計畫」，在不興建大型水庫原則下，設置輸水管串接大安溪與大甲溪水源，靈活調配兩大流域的水資源與淨水設施，構建穩定的供水網絡。

水利署說明，這次計畫由水利署中區水資源分署執行，計畫項下共辦理大甲溪輸水管第1標、2標、3標及鯉魚潭水庫第2原水管等4件工程，採統一規劃、分標發包、同步施工。

大甲溪輸水管第3標工程於地面下26公尺施工，全長1854公尺，自111年4月3日開始施工，潛盾隧道經歷524天24小時日夜輪班趕工後終於成功貫通，是繼鯉魚潭水庫第2原水工程1號隧道、大甲溪輸水管第1標工程隧道貫通後，第3座貫通的隧道。

水利署表示，這項計畫4件工程預計115年全數完工，屆時可滿足125年大台中地區用水需求。水利署將秉持專業嚴謹與追求卓越的精神，以確保各標工程如期如質完成，構建大台中穩定供水網絡。