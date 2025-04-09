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川普再放話關稅下一刀砍向藥品 生技產業最憂心這件事

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

川普的對等關稅大刀，下一波將再砍向藥品，宣布美國將很快對進口藥品徵收「重大」關稅。對於接下來是否衝擊生技、藥品產業？以製造新藥為主的台灣浩鼎生技股份有限公司執行長王慧君坦言「當然會擔心」。

另外，財團法人國際生技醫療產業策進會執行長錢宗良則憂心，若未來進口藥專利藥變貴，加上台灣的健保制度若不給付，國際大藥廠可能因為台灣市場太小，就可能會退出、不玩了。

王慧君坦言，對於川普的關稅遊戲規則還不清楚，目前他們企業也都開始沙盤推演，研擬公司內部有一些因應策略，若祭出高關稅要如何應對？還有全球布局路線等，以她們公司為例，在美國也有公司據點，相關製成都得要靈活布局，才能因應可能的關稅大戰。

王說，台灣生技業是政府很重的發展重點，也希望政府可以跟企業一起沙盤演練後續的因應，而且美國常常在變，現在美國歐洲有很多大公司，都開始與美國政府遊說，目前關稅的最終狀況還有待定論，但對他們企業來說，到時候布局一定要靈活運用，不過坦言「會擔心，當然會擔心」。

錢宗良提到，國際大藥廠的遊說能力其實都是很強的，川普不能這樣單方面修改，若要修改就是改變市場，至於因台灣的健保給付制度，若高關稅可能就會發生專利藥、進口藥，要面臨付出很高成本，還有健保要不要給付的問題？國際大藥廠認為台灣市場太小，不玩了，台灣市場就只能用學名藥替代。

對於川普下一波關稅大刀若砍向藥品，會台灣市場包括建健保制度會不會有衝擊？桃市長張善政說，從美國賣出來的藥沒有關稅問題，可是有些藥品是原料在台灣生產，進到美國就會有關稅增加，這些成藥之後回到台灣就會變貴，受影響的是這一塊。她坦言，台灣的健保財務一直受很大壓力，政府應該要有一些智慧來因應，例如癌症可以用新科技不要太晚發現，就可以省一點費用。

新北市長侯友宜說，其實這一次高關稅會連動影響到人民生活的各個面向，政府必須要對全方面因應，下一波若對藥品進出高關稅，包括健保藥品等都會受到衝擊，所以政府一起要團結、共同面對問題。

健保給付 美國 關稅

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