美關稅風暴衝擊 縫紉機產業曝慘狀：只能自力救濟

美宣布對我課32%關稅，台中市進出口公會理事長劉宏洲說，關稅風暴對台灣傳統工具機影響甚鉅，其中台灣縫紉機產業出口國以歐盟及北美為主，現在只能自力救濟與客戶協商加徵關稅分擔比例，盼政府以優惠補助措施因應，並速與美談判。

台中市經發局長張峯源因應美國對等關稅影響，昨拜會台中市進出口公會，掌握產業受衝擊情形，協助業者分散市場風險。

公會理事曾添財說，雖然鋼鐵原物料價格上漲，但台灣手工具靠高質量仍具有國際競爭力，相信可以透過「分散市場」降低此次危機風險。

常務理事許秀芬認為，公司主要產品是工具箱及塑膠棧板，雖以內需市場為主，但以外銷導向為主的工具機產業受影響，連帶影響供應鏈與勞動市場，內需市場也受牽連。

張峯源說，經發局因應美國關稅衝擊，市府成立專案小組，祭出6大策略，包括一周內針對產業影響態樣調查完成、呼籲政府公股行庫不要抽銀根、盼立法院不分朝野盡速通過880億元補助方案、研訂勞工輔助方案、分散廠商訂單擴大非美市場、拓銷參展補助，協助業者降低關稅衝擊。