川普對等關稅來襲 經濟部：汽車零組件、工具機衝擊最明顯

美國總統川普宣布對包括我國在內全球多國實施「對等關稅」政策，稅率高達32%，對於產業將形成龐大衝擊，經濟部評估，產業獲利都可能下滑，而汽車零組件、工具機、塑膠、化學與家電產業受到的影響最為明顯。

經濟部將至立院財政委員會就「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」進行專題報告，並分析美國實施對等關稅後，評估九大產業受影響情形。

經濟部報告指出，以鋼鐵業來說，鋼鋁及其製品加徵25%關稅，與其他對手國一致，可公平競爭，但扣件業會受到影響，另手工具、水五金稅率是32%，預期短期獲利下滑。

而運輸工具方面，汽車零組件成重災區，被課徵25%關稅，但經濟部認為，產品驗證輸銷約需一年作業時間，短期仍會繼續出口，中長期則可能影響國內生產製造；機械業被加徵32%，中小型工具機及產業機械將會受到影響。

此外，經濟部報告指出，石化及橡膠製品輸美金額較少，評估影響有限；塑膠製品部分產品對美依賴程度較高，預期競爭力將受影響；至於在運動器材方面，也預期將面臨品牌客戶洽談成本轉移壓力，而家電外銷美國的業者，也面臨美國當地廠商競爭，預期將影響產品競爭力。

除了競爭力以外，關稅提高也影響企業獲利表現，經濟部報告指出，醫材被加徵32%關稅，廠商成本增加影響獲利，化妝品部分，客戶無法完全吸收關稅之成本，預期會壓縮利潤。