為減少對美順差…參與阿拉斯加天然氣開採 經長：投資比重不過半

為減少對美國貿易順差，政府已盤點對美採購的潛力清單，經濟部長郭智輝表示，現在台灣自美國採購天然氣的占比約10%，未來目標為占比達2至3成，台灣會審慎評估參與阿拉斯加液化天然氣開採計畫，且投資占比不會超過一半。

中油3月20日簽署阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI），依據協議，中油將採購阿拉斯加LNG，並爭取上游投資參與權，以掌握國家未來穩定氣源。

民眾黨立委張啓楷今天在立法院質詢時關切，台灣未來將增購多少美國天然氣，以減少對美國貿易順差。

郭智輝回應，考量市場價格，現在台灣自美國採購天然氣的占比約10%，未來目標為占比達2至3成；以前美國船運的距離較遠，但現在從阿拉斯加船運到台灣只要10天，航程相對較短。

張啓楷關切，阿拉斯加天然氣開發計畫花費巨大，金額達約400億美元，媒體傳聞台灣投資會占一半。

郭智輝表示，台灣有參與此項計畫，不過現在為討論階段，投資金額很大，需要審慎具體評估，投資金額也會和將來採購的天然氣量有關，但他強調，「（台灣投資）絕對不會占一半」，台灣作為股東，會與對方談判可以買到什麼好的價格，對經濟部來說，提出福國利民的政策和投資非常關鍵。

中油補充，作為採購方，會視需求量來決定投資計畫，也就是說，中油的股權占比和未來採購量有關。

根據113年台灣液化天然氣進口統計數據，總量為2100萬公噸，其中38%來自澳洲、占比居冠，其次為卡達25%，美國則為10%，排名第3。

外電報導，美國近來積極推動阿拉斯加天然氣出口計劃，並邀請日本、韓國和台灣等亞洲夥伴參與投資與合作，這項計劃預計耗資約440億美元，建造一條約1300公里的管線，將阿拉斯加北部的天然氣輸送至南部進行液化，然後出口至亞洲市場。