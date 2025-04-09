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泓辰材料決議實施庫藏股2000張 配1元股票股利

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池正極材料領導廠商泓辰（3616）9日舉行董事會，決議實施買回庫藏股2,000張，買回價格在27至75元；若股價低於所訂區間價格下限時，仍將繼續執行買回，顯示維護股東權益決心。同時，公司將配發股票股利1元。

泓辰強調，美國對多國實施對等關稅策，目前粉體設備客戶以台灣為主，有關鋰錳鐵正極材料之美國客戶仍處驗證階段，截至目前尚未貢獻營收，因此美國關稅政策對財務業務尚無重大影響，但將密切保持關注，並將發揮最大營運韌性因應。

泓辰表示，為提升員工士氣及向心力，決議買回庫藏股2000張，預計買回時間為4月10日至6月9日，本次預計買回股份占已發行普通股股份2.32%，並彰顯公司對自身價值的認同。

泓辰深耕多年的鋰錳鐵（LMFP）開花結果，今年將設置年產能2,200噸的示範產線。公司指出，鋰錳鐵材料已納入美國能源部補助計畫，長線具有龐大發展潛力。此外，鋰錳鐵電池具有更長周期的使用壽命，特別適用BBU、大型儲能、重型車輛，應運層面包含AI、軍工、電動車等戰略產業。

泓辰於2024年11月登錄興櫃，資本額8.6億元，2024年上半年每股純益0.38元。

台股 庫藏股 關稅

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