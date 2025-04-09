美國對等關稅衝擊GDP、物價多嚴重？主計總處最新估算出來了

針對美國總統川普對各國祭出對等關稅後，對我國經濟成長及物價衝擊，主計總處明天赴立院書面報告指出，如果高關稅政策確實執行，將使美國及全球經濟成長明顯減緩，牛津經濟研究院(Oxford Economic)初步評估估114年全球經濟成長將由3月預測的2.6％下調至2％以下，初估對我國今年經濟成長影響約0.5至1.5個百分點(。至於對物價影響則因國際能源及農工原料價格下跌，今年CPI年增率會低於2月預測值1.94%。主計總處5月會有最新預測。

主計總處2月時預測今年成長3.14％，若因美國關稅影響，也就是最差將下修1.5個百分點至1.64%，連保二都難。

立院財政委員會明天邀請財經部會就「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」提出專題報告。

主計總處書面對告指出，近年我國對美出口快速增加，出口金額由107年之395 億美元大幅上升至 113 年 1,114 億美元，占整體出口比重由 11.8％提升至 23.4％，主因資通訊及電子零組件2類產品對美出口顯著增加，兩者合併占我國輸美比重由107年的3成躍升至近7成，反映美中貿易戰後全球供應鏈的轉移，以及美國企業對我國半導體產業高階產品的需求，為兩國產業分工及貿易互補的結果。

影響所及，美國來自我國商品貿易入超(進口減出口的差額)大幅增加，根據美國普查局統計，113年我國為美國第6大入超國，入超金額達739億美元，較美中貿易戰前(107年)大幅增加587億美元或3.9倍，多為美國企業拓展AI新興應用所必須之高階資通及電子產品，倘加徵高額關稅將提高美企成本，台廠供應鏈亦受衝擊。

至於對我國經濟成長影響，主計總處強調，川普之高關稅如確實執行，將使美國及全球經濟成長率明顯減緩，依牛津經濟研究院(Oxford Economic)初步評估對主要國家影響，預估114年全球經濟成長將由3月預測的2.6％下調至2％以下，美國、中國大陸、日本及歐盟等我國主要貿易夥伴亦均將明顯下修，不利我國出口，投資及消費均將受衝擊，初估對我國今年經濟成長影響約0.5至1.5個百分點(原2月時預測今年成長3.14％)。

對物價影響方面，全球經濟降溫將使國際能源及農工原料價格下跌， 4月7日OPEC油價為每桶66.3美元，較4月2日每桶77.4 美元下跌14.3％，銅、鎳、錫等基本金屬亦分別下跌約1成，有助廠商生產成本下降，研判今年CPI 漲幅將低於2月預測的1.94％。

惟主計總處也指出，長期而言，加徵關稅壓縮廠商獲利，恐衝擊全球供應鏈，若引發斷鏈危機，將使廠商生產成本提高、轉嫁至終端產品價格，在供給與需求等因素交互影響下，增添長期物價變動不確定性，仍需密切關注後續情勢變化。

主計總處表示，美國開啟關稅戰，影響全球經貿活動，加劇總體經濟不確定性，將持續關注美國關稅策略、各國回應方式，及我國與美方協商進程，並參酌國際機構預測，納入5月下旬對外發布預測考量。