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關稅重擊！GDP 最差情境 主計總處最新數據慘摔剩1.64%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
主計總處最新資料顯示，初估對等關稅措施將對我國今年經濟成長影響約0.5至1.5個百分點，今年GDP成長恐怕慘摔只剩1.64%。記者季相儒／攝影
主計總處最新資料顯示，初估對等關稅措施將對我國今年經濟成長影響約0.5至1.5個百分點，今年GDP成長恐怕慘摔只剩1.64%。記者季相儒／攝影

美國總統川普的對等關稅政策敲響世界貿易喪鐘，對於我國今年經濟成長率的衝擊究竟有多大？主計總處最新資料顯示，初估對等關稅措施將對我國今年經濟成長影響約0.5至1.5個百分點，原2月時預測今年成長3.14%。換言之，若以最差情境推估，我國今年GDP不僅「保3」無望、「保2」也相當困難，恐怕慘摔只剩1.64%。

對等關稅生效，立法院財政委員會明（10）日邀請主計總處專題報告「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應 措施」，主計總處書面報告今日曝光。

主計總處書面報告評估「對我國經濟成長的影響」指出，川普的高關稅如確實執行，將使美國及全球經濟成長率明顯減緩，依牛津經濟研究院（Oxford Economic）初步評估對主要國家影響，預估2025年全球經濟成長將由3月預測的2.6%下調至2%以下，美國、中國大陸、日本及歐盟等我國主要貿易夥伴亦均將明顯下修，不利我國出口，投資及消費均將受衝擊，初估對我國今年經濟成長影響逾1個百分點。

至於「對物價之影響」，主計總處書面報告評估，全球經濟降溫將使國際能源及 農工原料價格下跌，4月7日OPEC油價為每桶66.3美元，較4月2日每桶77.4美元下跌14.3%，銅、鎳、錫等基本金屬亦分別下跌約一成，有助廠商生產成本下降，研判今年CPI漲幅將低於2月預測的1.94%。

惟長期而言，加徵關稅壓縮廠商獲利，恐衝擊全球供應鏈，若引發斷鏈危機，將使廠商生產成本提高、轉嫁至終端產品價格，在供給與需求等因素交互影響下，增添長期物價變動不確定性，仍需密切關注後續情勢變化。

主計總處表示，美國開啟關稅戰，影響全球經貿活動，加劇總體經濟不確定性，主計總處將持續關注美國關稅策略、各國回應方式，及我國與美方協商進程，並參酌國際機構預測，納入5月下旬對外發布預測考量。

GDP 川普 美國 關稅

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