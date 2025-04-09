美國掀全球貿易戰 央行專題報告獻策：採五項措施因應變局

中央銀行副總裁朱美麗10日將赴立法院外交及國防委員會，進行「美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略佈局及因應」專題報告；央行在提前出爐的書面報告中指出，因應當前全球經貿變局，可採五大因應對策。

央行指出，美國川普總統關稅政策衝擊下，全球經濟下行風險大增；今年1月美國川普總統上任以來，以「美國優先」為施政原則，推行高關稅政策，4月2日宣布「對等關稅」計畫，除對所有進口品加徵基本關稅10%，另對包含中國大陸之主要貿易對手國加徵高額稅率；此關稅政策大幅超出各界預期，恐將引發中國大陸等貿易對手國採取報復措施。考量全球貿易政策不確定性遽增，全球貿易成長動能下降，主要投資銀行陸續調降全球經濟成長率預測值，全球經濟下行風險大增。

央行認為，因應當前全球經貿變局，可採取五大對策。

第一，台灣對美國出口及出超均明顯擴大，須審慎因應台美雙邊貿易爭端風險。1980年代台對美出超擴大，曾引發美國301條款調查；今年1至2月美國再度成為台灣最大貿易出超來源，雖源自於美國對台灣電子及資通訊產品需求大增，惟川普2.0貿易政策下，台灣再次面對美國壓力，須審慎因應台美雙邊貿易爭端風險。

因應策略包括：積極與美方關稅協商，改善對等關稅稅率；擴大對美採購，降低美國貿易逆差；擴大對美投資等，並密切關注其他國家或地區從事低價傾銷及違規轉運等問題，適時採取合理管制措施，朝有利台灣的方向發展，並形成台美新的合作關係。

第二，台灣為小型開放經濟體，生產資源有限，台廠宜持續國際化布局，並鞏固在全球供應鏈之關鍵地位。

首先，強化客戶合作關係並接近關鍵市場快速回應市場變化與掌握先進技術趨勢，提升產品附加價值與技術門檻，為產業升級的關鍵。例如，近年台積電（2330）亦積極赴美國、日本、德國設廠，不僅貼近客戶需求，亦能分散地緣政治風險與避開關稅障礙，並確保國際競爭優勢。其次，取得多元生產資源並強化供應彈性與風險控管。傳統產業的主要生產基地易受高關稅衝擊，惟台商除擴大對美投資外，須持續國際化布局，利用海外人才、土地等生產資源，以強化供應彈性與風險控管；同時宜減少對單一生產基地的依賴，以避免貿易衝突所帶來的供應中斷風險。

第三，在國際經貿變局下，台廠宜持續強化傳統產業與電子資通訊產業雙向鏈結，以推動傳統產業升級轉型。台灣傳統產業附加價值率較電子資通訊產業低，且亦多有布局東協與中國大陸，透過供應鏈連結，再出口至美國等市場。當前美國啟動關稅戰，傳統產業業者不論是在台生產，或是由海外生產基地生產，均易受高關稅政策衝擊。

傳統產業業者宜持續高值化，持續將ICT的高科技（如AI技術）導入傳統產業，推動傳統產業跨足ICT供應鏈體系；除可增加傳統產業商機外，亦有助提升附加價值率，強化產品競爭力。

第四，提升出口競爭力來帶動投資，以正向循環促進台灣經濟持續成長。在高關稅衝擊下，台灣可透過擴大本土研發量能，將核心技術留在台灣、加強人才培育，以及強化產業群聚效應，持續提升台灣出口競爭力，以進一步帶動國內投資與吸引外人投資，促進台灣經濟持續成長。

第五，國際經貿政策不確定性上升，恐擴大外匯市場波動程度，央行將持續密切注意國內外經濟金融情勢變化，維持匯市秩序與新台幣匯率之動態穩定。