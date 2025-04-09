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黃建賓要求經濟部停台東風電案 郭智輝承諾不同意開發

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委黃建賓。圖／黃建賓辦公室提供
國民黨立委黃建賓。圖／黃建賓辦公室提供

風電業者規畫在台東海岸線設置將近60座大型風機，引爆地方怒火。國民黨立委黃建賓今於立法院質詢經濟部長郭智輝時，當面表態台東堅決不同意未經共識的風電開發案破壞環境，並要求主管機關經濟部一定要阻止，郭智輝也正面回應，若地方不同意，中央也不可能同意。

台東風電開發案引發爭議，長濱鄉親組成自救會表達強烈反對，台東縣府與黃建賓在上周也已表態，絕對不同意未經共識的風電開發案破壞台東環境。黃建賓今於立法院除當面質詢郭智輝，也邀集經濟部能源署、環境部、原民會舉行會議，要求中央絕對不能輕易放行開發。

黃建賓質詢我國發展陸域風電的規畫，郭智輝坦言，除澎湖外，也在探討台灣還有沒有其他地區可以來設置陸域風電，以及考慮在海外地區、鄰接台灣的地方，有沒有設置陸域風電的場域。

黃建賓指出，有風電業者想在台東長濱、成功、大武、達仁、太麻里的海岸線設置將近60座大型風機，計畫已在環境部網站公告，引發鄉親強烈反彈；台東海岸是全國最美麗的海岸線，萬一插滿大型風車，絕美海景將被破壞，更衝擊當地自然生態及文化，而根據業者規畫，風機位置竟然有可能在學校附近，低頻噪音與輻射恐將影響孩子及當地居民。

黃建賓提到，根據環境部聲明，風電開發案的「許可」是由經濟部核發，意思是初審機關為經濟部；既然台東鄉親及縣府、鄉鎮長已表明不同意未經共識的風電破壞台東環境，中央一定要阻止。郭智輝承諾，如果地方不同意，中央也不可能同意，會接受地方意見。

黃建賓表示，雖然初步獲得中央表態，但根據媒體報導，業者的態度還是有意持續推進，「這個案子不是結束，只是剛開始而已，台東人的聲音絕對不能被蓋住」，會在立法院繼續強力監督，絕對不會讓台東海岸線的風力發電案偷偷過關，絕對會阻止任何黑手破壞台東的環境。

台東 郭智輝 黃建賓

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