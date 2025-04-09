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央行最新報告出爐！川普關稅海嘯來襲 恐衝擊台灣經濟成長

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
美國總統川普實施對等關稅政策，對國內經濟成長、物價、房市的影響，中央銀行最新關鍵報告出爐。本報系資料庫
美國總統川普實施對等關稅政策，對國內經濟成長、物價、房市的影響，中央銀行最新關鍵報告出爐。本報系資料庫

美國總統川普實施對等關稅政策，對國內經濟成長、物價、房市的影響，中央銀行最新關鍵報告出爐。央行總裁楊金龍10日將赴立法院財委會進行「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」專題報告，今天出爐的書面報告透露，關稅政策實施後，恐衝擊台灣經濟成長，但對通膨影響有限，且會間接影響國內房市。

央行指出，第一，美國對等關稅政策施行後，將限縮台灣出口成長動能，亦制約全球經濟動能，進而影響台灣經濟成長。第二，美國對等關稅政策施行產生正負兩股力量互相拉扯物價走勢，對台灣通膨率影響具不確定性；但正負面衝擊互抵，對台灣通膨影響可能有限；第三，美國對等關稅政策對國內房市雖無直接影響，但可能透過對國內經濟金融情勢之衝擊，而間接影響房市。

央行報告指出，目前投資銀行預測，對等關稅將使今年台灣經濟成長率減少0.4至1.1個百分點。且上述評估結果為初步簡略估算，美國公布的對等關稅稅率遠高於預期，主要國家仍待與美國就關稅議題協商。因此，對全球經貿影響可能不如評估的嚴重，惟其衝擊效果仍具不確定性，此結果僅供參考。央行將持續關注美國關稅實施進程與各國貿易協商結果，並參考最新國內外經濟情勢，逐季調整對台灣經濟成長率的預測值。

物價方面，央行表示，美國對等關稅實施，即使導致新台幣對美元匯率貶值，推升我國進口品成本；但新台幣貶值對國內通膨率之影響有限，央行估計新台幣對美元匯率貶值1%，影響CPI年增率約0.025~0.05個百分點，加上國際原油等原物料價格走低將抵銷匯率貶值的衝擊，應可減緩輸入性通膨壓力。

至於國內房市，央行七度調整選擇性信用管制措施，國內房市正進行修正，美國對等關稅政策對國內房市雖無直接影響，惟因房價變動受眾多因素影響，包括經濟成長與就業情勢、股市變動對民眾財富與購屋信心等則可能間接影響房市。

央行強調，未來將密切觀察美國關稅政策後續發展及其對國內房市的可能影響，並持續檢視信用管制措施執行成效，滾動調整相關措施內容。

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