亨泰光學營收／首季達2億元、年增8.4% 創歷年同期新高

亨泰光學（6747）9日公告3月營收6,895.5萬元，年減1.2%，累計首季營收為2億元，年增8.4%，創歷年同期新高，主要受惠三合一套裝組合銷售持續成長，大陸市場明顯回溫，以及亞太地區新興市場滲透率快速提升。

亨泰光指出，第1季合併營收創歷年同期新高，主要在於公司與各銷售地區的醫院與眼科診所，均有長期合作關係，自去年起公司與診所通路共同推出包含OK鏡、鏡片清潔保養液及輔助用框架眼鏡等，24小時全方位近視管理產品組合，與定期回診及驗光服務的一條龍產品方案，可有效提升學童及青少年的近視管理效果，並降低視力保健時間及成本，獲得眾多家長及學童的青睞。亨泰光目前在國內已推出數位驗配OK鏡服務，穩坐台灣OK鏡銷售的第一品牌。

在海外市場方面，第一季大陸市場OK鏡銷售年增率達約23％，可見近視管理產品的剛性需求特性，較不受經濟景氣變動影響，加上公司持續提升產品技術及獲取銷售證照，所形成的寡占優勢，推升公司產品在大陸市場占有率穩步提升。而新開發的亞太(含澳洲)地區銷售業績成長動能更為強勁，較去年同期大幅成長約42％。

亨泰光表示，根據市場調查報告，目前大陸及亞太地區OK鏡在近視管理市場的滲透率均低於2％，未來發展空間相當大，公司將持續在各銷售地區進行產品取證作業，布建銷售通路，推出各種客製化的近視管理組合方案，提升公司中長期的發展動能。

亨泰光進一步表示，由於公司主要銷售地區以亞太市場為主，目前自美國進口之主要原料享有零關稅優惠，因此整體營運將不受本次美國對等關稅的影響。此外，為持續提升產品的競爭優勢，公司將積極投入各式近視防控與提升視覺效能產品的技術研發、臨床試驗及取證作業，強化視光產品的技術優勢與應用範圍，拓展各銷售地區的產品滲透率、市占率與品牌知名度，鞏固公司在視覺效能提升領域的領先地位。