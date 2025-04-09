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川普關稅衝擊 北北基桃四市提出四大方向六策略

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

針對美國川普總統關稅衝擊，基北北桃四市長9日下午召開四市長會議，並發表聯合聲明。聲明指出，基北北桃四市已分別啟動應變機制，並在極短時間內展開跨區合作，以「緊急紓困」、「數位轉型」、「產業鏈重組」及「前沿技術研發」四大方向前進提出六大策略，期盼能共渡難關。

四市聯合聲明表示，身為產業聚集、出口導向比例高的都會區，基隆市、新北市、台北市與桃園市深感此次關稅政策對地方經濟衝擊非同小可，勞工就業與民生物價也面臨連鎖反應。

聲明指出，四市不迴避將遇到的三大共同挑戰，包括產業外銷受阻，國際訂單流失風險上升，部分產業面臨訂單取消與轉單壓力，特別是對美出口高度依賴的企業首當其衝；勞動市場受壓，無薪假與裁員風險浮現；地方政府迎難而上，需中央資源快速對接，更期待中央政府釋放資源，和地方政府攜手合作。

基北北桃四市已分別啟動應變機制，並在極短時間內展開跨區合作，以「緊急紓困」、「數位轉型」、「產業鏈重組」及「前沿技術研發」四大方向前進，並針對面臨的挑戰。

聲明強調，四市已經提出共同策略，分別為「共享產業與勞動監測資訊」四市即刻啟動大量解雇、無薪假，或失業變化的資料共享，做為政策調整預警；「建立跨區就業服務平臺」打破行政疆界，協助勞工在基北北桃跨市快速轉職，維持就業穩定；「推動物價及經濟監控機制」共同建立物價穩定工作群組，嚴防惡性漲價、監控通膨或通縮訊號。

「強化海外市場拓展合作」協調四市資源，合辦海外拓銷、商品展示與產業招商活動；「四市輪流舉辦美國商品採購會」四市邀請美方參與、協助有需求者擴大對美採購；「利息補貼及延稅申請」四市積極承擔，積極思考權限內的減費減租措施，現行可提供信保貸款利息補貼及地方稅可申請延稅或分期繳納。

物價 美國

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