川普揮關稅大棒 前美商務部官員建議：台灣應與他國結盟應對

外媒指台積電晶片流向華為，恐遭美國商務部開罰10億美元。前美國商務部資深官員金美英今天建議業者，做好KYC、盡職調查，充分了解美國「外國直接產品規則」出口管制規定；對等關稅因應方面，她建議台灣借鏡歐盟等作法，與他國對話、結盟，共同應對，不要一下就把底牌盡數亮出。

金美英曾任美國商務部產業安全保障局（BIS）多項高階職位，她今天受國科會轄下智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）邀請，針對美國出口管制體系演變發表演講。

金美英指出，出口管制的傳統目的，是為了防止大規模毀滅性武器的擴散，像是核武、生化武器、飛彈等，幾十年來，出口管制大致上都維持這樣的定位；然而，近年出口管制的用途逐漸擴大，尤其是美國，愈來愈常把出口管制當作達成其他政策目標的工具。

金美英表示，她很高興看到總統賴清德在近期的談話中將出口管制改革列為與川普政府談判的重點之一。

會中交流環節談及台灣出口管制系統時，金美英提到，應把現行法規中的技術管制內容細緻化，包括擬定列管技術的相關參數，例如晶片性能等級等，且台灣的管制對象現仍聚焦中國，但因應當下局勢，也有必要擴大至中國以外的國家。

針對媒體報導台積電晶片流向華為，並遭美國商務部調查，若違反晶片管制恐面臨超過10億美元的罰款。金美英指出，她無法確認這個消息的真實性，也不確定確切金額；這類消息已經在出口管制圈流傳一陣子，現在有消息流出，可能是在為即將公布的罰鍰做鋪陳。

金美英指解釋，在她於BIS的工作經驗中，這類行政處罰通常不會被施加全額罰鍰，只要這個公司符合自願揭露（voluntary self-disclosure），或可以證明是無心疏失（inadvertent error）就可能獲得罰鍰減免、罰鍰暫停執行、或換取非罰鍰的其他行政處罰。這類處罰與美國政府裁罰中國中興通訊（ZTE）的案件不同，當時是刑事加上行政的雙重違規，因此處罰較重。

若台積電一案屬實，金美英說，她推論應與「外國直接產品規則」（Foreign Direct Product Rule，FDPR）有關，她並建議產業界做好認識自身客戶（Know Your Customer）以及盡職調查，尤其要確保充分了解FDPR規則。

根據美國商務部的FDPR規定，若美國境外業者在產品的設計、開發或生產過程中，使用了源自美國的技術、軟體，或使用含有美國技術的材料或設備，且該產品將供應給華為等被列入「實體清單」（Entity List）的企業，則必須事前向美國商務部申請出口許可證。

針對報載美國商務部調查案，台積電表示，公司始終遵守法律規範，且自2020年9月中以來就停止供貨給華為，目前正全力配合美國商務部的調查。

此外，媒體提問時關切台灣政府應該如何面對美國對等關稅措施，金美英認為，川普政府這樣的關稅政策，傷害的不只是他國出口商，美國本身也會受傷，台灣或許可以借鏡歐盟、加拿大等經濟體的作法，「這是一場談判，你不能一下子就把所有底牌都攤出來」。

由於川普對等關稅措施並非只針對台灣，金美英表示，就關稅議題來說，形勢上「真的就是美國vs.全世界」，台灣不應該單打獨鬥，要與他國對話、建立聯盟，共同應對。