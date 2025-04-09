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集邦示警：關稅恐衝擊顯示器需求、售價及 AMOLED 上游材料

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

集邦科技（TrendForce）9日發布最新調查指出，美國於當地時間4月9日起實施對等關稅，由於主要以貿易逆差作計算基礎，長期為消費性電子供應鏈重鎮的亞洲也受波及，尤其是東南亞地區。預期顯示器產業可能面臨光學膜片與AMOLED有機發光材料被課稅的情況；終端則可能面臨需求下降、產品售價下半年調升的風險。

觀察面板與相關零組件供應鏈，TrendForce表示，除了面板生產線集中在亞洲以外，絕大部分的關鍵零組件也都在中國設立生產據點以就近供應，顯示器用相關半導體零組件也以亞洲為主要生產地，並未直接出口美國。因此既有的液晶顯示器面板與相關零組件供應鏈，在現階段關稅戰火中暫時不會被波及。

然而，中國已宣布對美國對等關稅的反制措施，將對自美國進口商品加徵34%關稅，可能影響美系光學膜片廠商及AMOLED有機發光材料供應商的供貨。部分美系材料供應商為保持技術優勢，並未在中國設立生產據點，而是以進口方式維持與中國面板廠的合作。對美關稅實施後，材料成本將大幅墊高，可能影響中國面板廠使用美系材料的態度。

TrendForce表示，美國對等關稅政策可能衝擊各終端產品應用需求，尤其是關稅全面上升將增加物價上漲機率，進而影響消費信心。在消費者預算有限的情況下，不排除消費性電子裝置的需求將受排擠，其中電視、筆電等需求可能因此下滑。IT市場中，原先預期今年商務需求有望開始復甦，但在市場前景不明下，企業可能會提前開始控管相關IT支出與費用，將拖累商務市場回溫速度。

就目前關稅實際施行狀況以及未來是否有轉圜空間仍是充滿變數，消費性電子品牌客戶為因應此一狀況，短期包括暫緩中國及東南亞相關生產據點的出貨，品牌或代工廠若在墨西哥有生產據點，則積極評估如何善用其產能，以凸顯相對其他品牌的生產優勢，藉此延緩關稅帶來的壓力。

若後續關稅施行方向沒有明顯調整，以目前大部分品牌在美國約有三個月庫存的情況來看，預估最快今年下半年終端售價就可能開始調漲，以反映關稅帶來的成本增加。

美國 關稅

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