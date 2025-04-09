川普關稅衝擊果鏈 iPhone 供應商立訊不主動擴展印度

川普對中國大陸加徵高達104%關稅，在大陸的iPhone組裝廠之一立訊首當其衝，該公司表示，少部分成品出口到美國有影響，客戶會要求移到其他比中國關稅低的地方，同時，以目前業務模式下，不會主動去擴展印度。

針對關稅的影響和應對措施？立訊認為，只有少部分成品出口到美國有影響，零部件沒有出口美國。成品：看未來關稅落地情況，相信客戶要求，會移到其他關稅比中國低的地方，會有挑戰，對收入利潤影響沒有，但是帶來海外投資增加的挑戰，海外會增加投入。至於具體舉措，將向大客戶傳遞產業鏈的聲音，也在做紙上談兵工作。

針對海外產能擴展規劃和產品布局？立訊說，越南方面，消費電子過去大部分產能在越南，再往越南可能性很小，中國企業出海不是一天兩天，產業鏈人才在越南都有累積，過去響應順利。這些成果過去都是品牌方的價值，打破這些價值只會徒增品牌方的成本，不只是給中國企業帶來困擾。

立訊說，我們在東南亞泰國印度馬來有布局，但是產業鏈並不成熟，物流產業鏈都不合適，我們在印度做了一部分產品也感受到差異。如果關稅相差不到10%，從越南做轉移到其他南亞與東南亞國家的可能性不大。越南不認為未來會比其他地方高10%。

針對印度產能轉移？立訊說，目前業務模式下，印度不會主動去擴展。新的機會會考慮，舊的機會不會去擴。至於關稅客戶供應鏈消費者承擔比例？立訊說，一直以來供應商不會承擔關稅，目前沒發生過，未來也是一樣的。

針對中國、台灣與其他的競爭格局會不會變化？他說，不會，地緣政治挑戰也不是今天才發生，要變化早變化。 將來增量產能不會太集中在越南，比如可能泰國馬來菲律賓，自動化程度高的/價值高的留在美國也正常。供應鏈格局要看企業的競爭力。

客戶是否會去墨西哥/巴西等地做產能布局？立訊說，消費電子產業鏈還是比較長，有2/3/4級材料廠商，物流/人才/供應支援都很重要。越南，我們推測越南作為生產製造基地的大環境，不會有太大的變化。印度/墨西哥/巴西這些比較遠的地方，好像所有客戶的交流都沒有提到，覺得不太合適。印度，溝通下來，所有客戶都沒有把印度當作討論的物件。討論的是怎麼把高價值的產品放到美國完成。