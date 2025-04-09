宸曜營收／邊緣 AI 應用發威 3月達1.64億元、首季營收同步創新高

工業電腦廠宸曜（6922）公布2024年3月合併營收達1.64億元，月增27.61%，創下單月歷史新高；第1季累計合併營收達4.18億元，年增23.34%，也刷新單季營收紀錄。

宸曜科技表示，此次營收表現亮眼，主因來自邊緣AI運算專案的強勁成長，涵蓋自駕車、智慧物流、智慧工廠、無人移動載具、車聯網（V2X）等嚴苛環境與戶外應用領域。AI應用需求持續升溫，為公司營運注入強勁動能。

宸曜科技行銷業務處亞洲事業部副總經理藍林忠指出，第1季及3月營收雙雙創高，顯示邊緣AI運算應用在智慧影像分析、智慧交通與智慧製造等場域已快速落地，帶動相關專案加速推進。隨著AI技術持續演進，邊緣AI市場需求也隨之大幅提升，未來成長可期。

展望未來，宸曜科技看好邊緣AI運算在智慧化浪潮中的關鍵角色，並將持續加碼投資該領域，擴大全球布局，以滿足快速成長的市場需求。公司預期，受惠於AI技術加速普及與產業數位轉型，2025年營運動能將持續擴張。

針對近期美國關稅政策變化，宸曜科技表示，美國市場占公司營收約三成，已第一時間與客戶及合作夥伴密切溝通，致力降低營運干擾。同時，公司將持續關注政策動向，靈活調整策略，並持續擴大對美國子公司的投資，提升在地營運能力。此外，宸曜也將積極尋找並深化在地合作夥伴關係，推動產品本地化，以降低風險、強化競爭力。