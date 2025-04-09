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台股獲利做後盾 中長期買點浮現！看好 AI、半導體

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
基金經理人認為，近期台股受關稅政策影響而劇烈震盪，但隨著AI商機遍地開花，有利台灣半導體、硬體產業鏈建立長期產業競爭力。圖／AI生成
基金經理人認為，近期台股受關稅政策影響而劇烈震盪，但隨著AI商機遍地開花，有利台灣半導體、硬體產業鏈建立長期產業競爭力。圖／AI生成

今年來在DeepSeek引爆AI變革、川普關稅政策引發經濟挑戰等因素干擾下，全球金融市場表現劇烈震盪；展望第2季，群益投信表示，面對美國來勢洶洶的對等關稅措施，接下來關注焦點在各國協商進程與是否祭出反制措施，同時也關注實體經濟活動與民間消費力道是否減弱、聯準會政策動向等。

群益店頭市場基金暨群益葛萊美基金經理人柯鴻旼表示，川普欲透過關稅手段達成美國製造的目標，也帶動財政收入，進而重塑地緣政治。近期台股受關稅政策影響而劇烈震盪，但隨著AI商機遍地開花，有利台灣半導體、硬體產業鏈建立長期產業競爭力。

柯鴻旼認為，台股獲利表現為台股下檔提供最佳支撐，ETF的穩健買盤更成為台股的重要第三隻腳，顯示台股資金面、產業面皆有結構性的轉變。雖然關稅政策造成短期市場波動，但這些市場雜音也為中長期提供買點。

柯鴻旼強調，從短、中期來看，投資人可留意台灣內需相關類股，包括高殖利率的旅遊、航空、營建、軍工、金融、生技新藥、原物料等。長期則看好AI與半導體產業，包括Edge AI、ASIC、IC設計、先進封裝等領域。

AI 台股 關稅

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