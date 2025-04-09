「毀滅美國優點」川普關稅掀震盪 高希均喊話：應要尊敬台灣

遠見．天下文化事業群創辦人高希均9日提到，美國川普政府發起的關稅戰，川普當了72天的總統把我們所想的美國優點都毀滅了。

他在今天的《從邊緣到核心》台灣半導體如何成為世界的心臟新書發表會做上述表示。他也說，「解讀台灣矽盾優勢向共同成就榮光的英雄們致敬，他並直言，此刻也向美國川普提出警告，應該要尊敬台灣而非利用台灣捨棄台灣。」語畢現場掌聲不斷，他並強調「一定要把這句話記錄下來。」

他也說，只遺憾台積電負責人提早到白宮一個月，提早攤牌要加碼千億美元。如果原子彈有秘密的話，那台積電是台灣的寶去美國投資也應該是有秘密的，大家當然都希望共同繁榮，但川普先生的高關稅已經拋棄了美國的傳統與優點。