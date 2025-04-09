簽阿拉斯加天然氣買賣意向書 外交部：總合外交實績

阿拉斯加州長鄧利維3月應邀訪台，見證中油簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書。外交部最新書面報告指出，在外交部與跨部會協調下促成合作，是在川普2.0新政下縝密規劃的互惠共榮佳例，也是總合外交的重要實績。

立法院外交及國防委員會明天將邀請外交部長林佳龍、經濟部、陸委會、財政部、國發會、行政院經貿談判辦公室、中央銀行報告「美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略佈局及因應」，並備質詢。

外交部書面報告今天送抵立委辦公室，根據該報告，面對中國主導的「紅色供應鏈」及低價傾銷的衝擊，台灣與民主陣營團結合作維持科技優勢，並結合政府積極發展的「五大信賴產業」，共同打造堅韌的「非紅供應鏈」，以有效嚇阻威權主義擴張。

外交部指出，政府已提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，運用尖端半導體優勢，盼與民主夥伴共同建立AI晶片產業鏈全球聯盟，同時對接川普政府重視的AI產業政策。

外交部表示，台美是雙方強化經濟及能源韌性的合作夥伴，而阿拉斯加能源開發案受到川普高度重視，在外交部與跨部會協調下，促成阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）於3月應邀訪台時，見證台灣中油與阿拉斯加公營能源公司簽訂阿拉斯加液化天然氣（LNG）買賣暨投資意向書。

外交部強調，此案即是政府在川普2.0新政下縝密規劃的互惠共榮佳例，也是總合外交的重要實績。

根據外交部書面報告，在行政院「經濟外交工作小組」架構下，外交部就相關議題與相關部會召開雙部長會議及成立研商平台，並設立專案小組，隨時配合國際政經情勢發展，調整外交戰略角度切入經濟等相關實質合作，尤其是川普政府推動高關稅政策及產業保護措施。

外交部表示，美方支持各國與台灣加強互動，而政府推動「經濟外交」及「榮邦計畫」，符合在「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）架構下，與台灣簽署的「基礎建設融資及市場建立合作架構」、籌組「夥伴機會考察團」以及「乾淨網路」等政策要項，政府將持續與美方就各項「榮邦」及「固邦」工作研提具體合作項目。