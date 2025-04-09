32％對等關稅生效 劉鏡清：經濟成長「保三會有問題」

美國對等關稅政策今（9）日中午生效，沒有出現市場期待的轉圜，國發會主委劉鏡清今天表示，今年經濟成長率保三可能會有問題，但仍希望以保三為努力目標。

國發會主委劉境清、經濟部長郭智輝9日赴立法院經濟委員會，專案報告「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」。

立委賴瑞隆質詢，我國預估今年經濟成長率可以超過3％，現在川普提高關稅，是否會影響經濟成長率表現？劉鏡清表示，評估經濟成長率將受到影響，按照現況發展，「保三會有問題」，但還是希望透過一些措施刺激國內經濟，以確保經濟成長率3％為目標努力。主計總處2月預估114年全年經濟成長率為3.18％。

台灣產品輸入美國關稅32％已經生效，劉鏡清也透露，原本設想關稅最高版本會有35％的關稅，現在32％的關稅，政府預料範圍內，因此有措施因應。

經濟部長郭智輝表示，協助企業因應美國高關稅，經濟部的馬上辦中心針對中小微企業提供客製化輔導措施，解決業者的擔心。

立委楊瓊瓔質詢時表示，中小企業面臨生存壓力，呼籲政府應勇於談判，解決關稅問題，並對銀行是否雨天收傘表示憂心，郭智輝強調，「銀行一定不會抽銀根」。

至於美國要求加碼投資的部分，郭智輝說，經濟部會彙整經濟部的國營事業可投資部分，交由行政院談判小組處理。