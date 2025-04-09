獨家／搶出貨！亞洲往北美今喊價每公斤台幣500元 再見疫情搶口罩天價

川普發動的全球關稅戰，再度讓全球航空貨運市場搶艙位搶翻天，亞洲往北美的價格自清明節以來到今天止，有人喊價每公斤台幣500元，再度見到疫情期間搶口罩的天價。

航空及物流業界並沒有因為這樣很欣喜，市場對於未來感到非常擔憂，預計明天開始進入度小月，業界感嘆，現在的航空貨運市場搶貨像在上演「我倆沒有明天」。

航空貨運市場在5月前還有美國小額包裹800美元以下免稅保護，然而5月之後小額包裹優惠再取消，航空貨運市場也會出現寒冬，只能期待在5月能盼到全球關稅戰的新解方。

據了解，國內的航空及物流業者台驊（2636）、中菲行（5609）、捷迅（2643）及台灣空運自清明節開始都在協助客戶搶艙位，因應市場的變化，全力協助客戶出貨，華航（2610）、長榮航（2618）這些天的航空貨量也都是大爆滿，目前都在觀察4月9日搶出貨潮後，關稅戰開打全球貨量變化。

物流業者從兩個面向分析，美國總統川普引用國際緊急經濟權力法(IEEPA)宣布國家經濟緊急狀態，首先，並對所有國家課徵10%關稅，而美國貿易逆差較大數個國家則個別加徵更高對等關稅，將於4月9日生效；第二，取消中港小額包裹豁免關稅措施，5月2日生效，這個部分成為支撐航空貨運的新關鍵，市場也正在觀察電商有沒有出現搶買潮。