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渣打銀：估今年 FED 降息2碼 10年期公債殖利率4~4.25%

經濟日報／ 記者 任珮云／台北即時報導
渣打國際商業銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪
渣打國際商業銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪

渣打國際商業銀行今舉行「2025年第2季全球市場展望」記者會，渣打銀財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，預估今年FED降息2碼，預值在6~7月首度啟動降息，接著在9、10月第二度降息，之後則需觀察關稅對經濟的實際影響。美國今年不致發生經濟衰退，但可能有停滯性通膨。

劉家豪也預測美國10年期公債殖利率，今年多數時間會落在4~4.25%。

針對中國採取關稅報復，劉家豪認為，可能引發惡性循環，增加不確定性。至於外傳中國減持美債5000億美元，從美國目前公債發行己達3200兆美元的金額來看，中國減持美債的占比相當低，不到3%，因此即時短時間有恐慌，但預估市場能快速就消化。

至於臺灣面臨關稅挑戰，劉家豪表示，多數企業採觀望態度，可能透過調整價格或轉嫁消費者來應對。目前對臺灣經濟成長預測仍不明確，需觀察關稅衝擊及貿易協議進展，預期消費品受影響較大。

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