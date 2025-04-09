關稅衝擊 劉鏡清：經濟成長下滑最大達1.61個百分點
美國對等關稅風暴來襲，國發會主委劉鏡清今天表示，對台稅率出爐後，已請專業機構研析經濟衝擊，結果顯示，經濟成長率將減少0.43至1.61個百分點。
立法院經濟委員會今天邀請經濟部長郭智輝及國家發展委員會主任委員劉鏡清就「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」進行報告並備質詢。
國發會指出，台灣為外貿導向的國家，美國對台灣加徵32%關稅，勢必造成重大影響。
民進黨立委李坤城質詢指出，彭博報導，根據模型推估，一旦美國對台徵收32%關稅，台灣對美出口可能會銳減約63%，導致台灣國內生產毛額（GDP）約下滑3.8%，國發會對此如何看待。
劉鏡清表示，確定關稅稅率後，已經委託專業機構研析經濟衝擊，估經濟成長率將減少0.43至1.61個百分點，現在政府正委託另一家研究機構進行二次檢核。
主計總處2月底發布的經濟預測，估今年經濟成長率為3.14%。照此推算，在關稅衝擊之下，台灣經濟成長率不只不保3，甚至可能跌破2%，在悲觀情境下，僅剩1.53%。
多位立委詢問，關稅風暴來襲，行政院提出的新台幣880億元出口供應鏈支持方案，是否足夠。劉鏡清表示，支持方案將視狀況進行調整。
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