成立美關稅應變小組 侯友宜明赴行政院會反應產業聲音

新北市長侯友宜9日上午出席市政會議，他表示，新北市立即成立應變小組外，也準備在地方稅收可延期一年、以及分期繳納36個月，10日也將赴行政院會，向中央反映產業的聲音。

美國川普政府祭出對等關稅、影響全球。新北市政府日前公布四大行動，侯友宜表示，新北市除了有四大行動，立即成立一個應變小組快速處理以外，最重要企業很多的資金受到挑戰，「我們希望銀行不要抽銀根」，那在地方的稅收方面可以延期一年以及來分期繳納36個月，都免計利息，這也是地方在能夠稅的方面來幫助。

他也呼籲，除了這些短期的協助，產業界面臨了長期的情況，希望有一個友善的產業環境，包括能源、人才、缺工，以及我們在長期就業環境裡面讓勞動能夠安定下來，這才是我們最大的一個目標。

侯友宜指出，產業界在這段時間其實反映了很多的聲音，不管到地方拜會產業界請益、或產業諮詢委員會，甚至到其他各縣市都了解產業真的很多很多的聲音，我們必須要反應產業的聲音讓中央知道，最主要還是希望中央可以協助地方的問題，尤其這個經濟產業是台灣的命脈，期待是中央跟地方大家的溝通暢通，更重要能夠共同產業的問題來給予解決，這才是現階段不管是地方首長、中央的各部會首長們，大家要齊心齊力面對的挑戰跟問題。