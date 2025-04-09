影／面對美32%關稅 陳冲：台灣恐成「高關稅孤島」

美國對台課徵高達32％關稅，中廣董事長趙少康上午舉辦「32%關稅，台灣何去何從」研討會，邀請多名專家參與，有專家指出，台灣既無邦交也缺乏自由貿易協定，在全球貿易新秩序下將成「高關稅孤島」，不僅重創出口，未來恐將進一步衝擊內需與產業根基。

趙少康上午邀請新世代金融基金會董事長陳冲、淡江大學財務金融學系教授聶建中、東吳大學講座教授朱雲鵬、台大政治系教授蘇宏達，共同參與「32％關稅，台灣何去何從？」研討會，剖析當前國際經貿態勢、川普關稅策略背後的選舉考量，以及台灣政策應變的實際路徑。新世代金融基金會董事長陳冲指出，台灣是遭遇關稅重擊的「孤島」，不僅與美國無邦交，亦缺乏自由貿易協定（FTA）作為保障，處境極度脆弱。陳冲呼籲政府必須務實面對國際現實，推動多邊經貿布局，尤其應加快與中南美、歐洲及東協國家的談判節奏，尋求突破口。 中廣公司上午舉辦「32%關稅，台灣何去何從」研討會，新世代金融基金會董事長陳冲出席。記者林伯東／攝影 中廣公司上午舉辦「32%關稅，台灣何去何從」研討會，東吳大學講座教授朱雲鵬出席。記者林伯東／攝影 中廣公司上午舉辦「32%關稅，台灣何去何從」研討會，中廣董事長趙少康（左至右）擔任主持人，邀請到淡江大學財務金融學系教授聶建中、新世代金融基金會董事長陳冲、東吳大學講座教授朱雲鵬、台大政治系教授蘇宏達出席。記者林伯東／攝影 中廣公司上午舉辦「32%關稅，台灣何去何從」研討會，新世代金融基金會董事長陳冲（左）與東吳大學講座教授朱雲鵬（右）出席。記者林伯東／攝影