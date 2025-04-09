大江：美國關稅轉為區域機會 擴充美國與印度等產線

面對美國新關稅政策，大江生醫（8436）表示，早已啟動全球製造布局，在美國與大陸設有製造廠，並於今年推動「輕資產全球擴展策略」，積極擴充美國與印度等地產線，強化供應鏈的產能與彈性。大江指出，憑藉美中雙基地優勢，公司可因應政策協助客戶調度生產據點，將部分第三地製造產品轉移至當地，反而有助深化區域經營，創造成長新契機。

大江表示，公司在美國、歐洲、中國大陸與東南亞四大市場追求均衡發展，分散對單一市場的依賴，提升整體營運韌性與抗壓能力，目前美國市場占整體營收約26%，其中大部分產品已於當地生產，預期影響有限。

展望第2季，大江將積極因應國際經濟與關稅政策變化，全力投入美國與大陸市場的開發經營，開拓區域新機會，同時將持續強化成本控管與效率提升，穩定毛利率與淨利率，推升整體獲利表現。

大江今年3月營收合併營收達新台幣6.09億元，月增37.9%，年增12.65%。累計2025年第1季營收達15.87億元，年增4.96%，大江表示，今年積極優化客戶結構與產品線布局，目前已成功開發14家年營收超過10億美元的國際大型客戶，帶來穩定且具潛力的業績貢獻。

產品策略上，大江指出，公司聚焦美容保養、體重管理、骨關節保健、鈣與魚油等五大類別，皆為全球保健市場長期趨勢產品。特別是GLP-1配方已於今年取得台灣專利，並積極拓展海外市場，目前已開發12家目標客戶，往全年20家的目標前進，並朝全年新台幣10億元營收目標邁進。