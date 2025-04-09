美對等關稅上路 台灣美國商會再度喊話川普政府優先進行有意義的協商

美國川普政府提出的對等關稅在台灣時間今天中午生效，台灣美國商會（AmCham Taiwan）對此表示，敦促相關人員未來在進行重大政策規畫與決策時，必須優先進行有意義的協商，並審慎評估該政策實施所帶來的影響。

美國商會連續兩天針對對等關稅議題發表公開聲明。美國商會指出，過去的十多年來持續提倡「良好法制作業」（Good Regulatory Practices，GRP）在政策制定過程中的重要性。而實踐GRP原則的關鍵在於預先通知相關利害關係人並提供利害關係人充分表達意見的機會，使經濟及商業活動的發展更具可預測性。

美國商會說，「台美21世紀貿易倡議」去年生效，展示了美台雙方對透明、公眾諮詢及健全法制作業的共同承諾，美國商會對倡議展現雙方對GRP價值的重視表達高度肯定。美國商會理事長Dan Silver說，「美台雙方均肯定在利害關係人的踴躍參與之下，能使政策更臻完善並更且更具全面性，商會也將持續於美台經濟的合作範疇內推動並支持GRP原則」。

美國商會指出，目前全球關稅政策的發展，更加凸顯GRP原則的重要性。儘管對等關稅意在解決長期的貿易失衡，過去一周的「前置期」卻已對現正嘗試進行調整的企業及市場帶來嚴峻的挑戰。對等關稅於今天實施，美國商會敦促相關人員未來在進行重大政策規畫與決策時，必須優先進行有意義的協商，並審慎評估該政策實施所帶來的影響。亦提醒各方建立明確時程並進行廣泛性協商，可以減少對市場的干擾、維護市場穩定，並建立政府與貿易夥伴及利害關係人之間的互信。

Dan Silver指出，「商會了解結構性的貿易議題極為複雜，建議如此規模與意義重大的政策改革，更應受益於國際商界的意見回饋。在制定重大政策前諮詢商界意見不僅能符合美國對於全球的貿易承諾，例如USMCA（美墨加協定）及WTO（世貿組織）時建立的良好典範，更是強化美國在全球經濟具領導地位的信譽及實質影響力」。

美國商會表示，期待與華府及台北的政策制定者持續合作，推動開放、可預測且共榮為基礎的貿易政策。