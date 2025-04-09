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關稅衝擊 學者示警：過度依附美國市場喪失自主性

中央社／ 台北9日電

美國總統川普宣布課徵對等關稅，衝擊全球經濟。多名學者和工運界代表今天呼籲台灣政府應避免過度依附美國市場，從而喪失經貿自主性，並提醒應對措施應優先照顧勞工。

川普（Donald Trump）為了減少貿易逆差、降低國內賦稅、製造業回流與減低國債，於本月2日宣布對全球多數國家及地區徵收「對等關稅」。多名學者與勞工運動界代表今天在台北舉辦記者會，對當前經濟形勢提出看法。

前國家發展委員會主委、政治大學經濟系教授林祖嘉指出，即使台灣採用零關稅或實現貿易零順差等做法，都不能真正地討好美國。他呼籲政府應審慎評估應對措施，「讓子彈飛一下。」避免端出危險的急救章政策。

林祖嘉也提到，台灣去年對美出口占24%，2018年卻只有11.5%，背後關鍵是兩岸關係不好，從而對美國的依賴大增。政府應想辦法分散市場，把商品賣到日本、韓國、東南亞各地。

暨南大學國企系副教授許文忠表示，政府宣布要從「零關稅」談起，可能會面對美國農產品傾銷、製造業裁員、企業投資美國造成產業空洞化等情形。他並擔心「零關稅」不會是底線，未來甚至還要「補貼」，幫美國賣產品，才能滿足川普。

許文忠呼籲政府在談判時，應放棄「美國利益」為主的思維，回歸台灣為主體的價值。同時要協助台商轉移市場，例如善用邊境貿易，協助東南亞台商進入中國內需市場。他也建議加強兩岸合作，開放中國旅客、學生來台，創造其他產業的工作機會和收入。

包括台灣工人鬥陣總工會理事長何政家、RCA員工關懷協會理事長杜津珠、全國環保公務機關總工會秘書長楊俊華，以及政治大學勞工所教授劉梅君等人指出，如今全球的險惡情勢中，勞工可能要面對裁員、失業、無薪假，政府的補助政策應優先保護基層人民，而非著重保護企業。

工運界代表呼籲政府記取COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）期間的教訓，落實「拿補助不裁員」、「停止違法公司補助」，避免資源用在不適合的企業上。

東南亞 美國 關稅

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