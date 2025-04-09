對等關稅衝擊PCB 業者：泰國廠量產腳步料放緩

美國對等關稅衝擊全球，對於才在泰國開出新產能的PCB台廠而言，無疑是一大挑戰，台灣電路板協會前理事長李長明坦言「沒想到泰國關稅比台灣還高」，估計台廠在泰國原本快馬加鞭推進的量產進度會放緩，投資也會趨於謹慎。

美國總統川普對全球課徵高關稅，對台灣稅率是32%，與台廠主要生產基地有關的越南、泰國也分別被課徵約46%與37%的關稅；川普新關稅計畫對中國總計課徵高達104%超高關稅。

中國大陸過去是台商PCB（印刷電路板）的主要生產地，近年受地緣政治風險影響，台商紛紛啟動「中國加一」策略，在台灣及東南亞地區設立新基地，目前華通、臻鼎-KY、欣興、敬鵬、金像電等14家台資PCB廠已在泰國投資設廠，並陸續量產，健鼎則以越南為主，PSA集團旗下的瀚宇博與精成科則選擇在馬來西亞設廠。

李長明指出，「有點頭痛，台廠泰國產能才剛開出」，PCB布局泰國原本是應客戶要求，避開中美貿易戰，「結果泰國關稅竟然比台灣還重」，無論如何，還是會先取得認證生產，但未來會有幾個影響，第一，產能量產速度會比原先計畫放緩，第二，泰國廠生產輸美的產品「會先少做一點」，第三，未來泰國投資會更趨於謹慎。

李長明表示，目前整體情勢仍不明朗，台商多處於觀望階段，期待政府協助台商爭取關稅優惠，泰國政府也正與美方協商談判，希望減緩對出口電子產品的衝擊。

不過，他強調，真正的重擊來自美中雙方的報復性關稅，目前美國對中國關稅恐高達104%，而中國仍是台資PCB廠主要的生產基地，衝擊更大，台商應該重新思考中國廠的定位與轉型策略，例如將具競爭力的中國廠專做內需市場產品，或是逐步將部分訂單轉移至泰國或台灣。

李長明建議，PCB產業與一般組裝廠不同，設備投資高、濕製程不易搬遷，業者應盤點自家產品輸美的比重，根據出貨目的地，來調整生產地。

至於美國製造的可能性，他直言「不太可能」，一來供應鏈不完整，二來美國人工成本太高，業者可能寧願承擔較高關稅，也不願轉至美國設廠。