陳冲談國安基金：對颱風可以 但對付龍捲風未必有用

國安基金今日首度進場護市，但仍難挽大盤跌勢，曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲今日受訪時指出，國安基金對颱風或許有效，但這次川普關稅風暴已不是颱風：「而是龍捲風！」他認為護市效果有限，而且強調如何拿捏點火的時機點，以及如何讓投資人感到有信心，都更加重要。

陳冲回憶，2008年他擔任金管會主委時，當時在一場演講裡他提出「紅酒指數理論」來說服外界相信紅酒價格的上漲代表高資產階級的市場信心已經回升，當時就發揮相當的護市效果，因此不能只有國安基金，而是必須採取正確的行動讓市場有信心。

陳冲今日上午參加由中廣公司舉辦的「32%關稅，台灣何去何從」研討會，並在會後受訪。國安基金可動用5千億資金護盤，但3千億和四大基金相關的部分，則是從來沒用過。陳冲指出，在實際執行上，四大基金現在是否能拿出3千億讓國安基金操盤，也是問題，此外即使是四大基金去借錢，在章程規定上可否容許把借來的錢給國安基金運用，也不無疑問。

陳冲並以戰國時代蘇秦的「戰國策」裡的「合縱連橫」比喻，現在美國總統川普採取的策略就是「連橫」，對全球各國來「各個擊破」談判，而他最怕的就是各國連盟起來打美國。如今北京採取報復性關稅就是合縱的開始，未來值得觀察中國與歐盟，甚至俄羅斯是否有進一步聯盟的可能性。他也指出，中美此次關稅戰對打，川普團隊等不及收盤就發布對等關稅政策，結果讓美股多跌一天，之後引來大陸在隔日宣布報復性關稅等於連跌二天，雙方高下立見

對於台灣後續的談判對策，陳冲強調，台灣最弱的就是不像其他國家有邦交、有簽FTA（自由貿易協 定），因此後續台灣需要多向其他國家簽署最基本款的，和關稅相關的FTA；陳冲也進而強調「分散市場」的重要性，他建議必須儘快把出口分散到美國以外的市場，同時去調整產品樣態來適應新的市場。

陳冲也透露，他了解一些小企業，甚至中大企業都已出去開拓其他新市場，不再過度依賴美國市場。至於短期的談判策略，陳冲認為在台灣缺乏邦交和FTA之下，談判爭取更辛苦，包括現在向美國排隊談判的國家，已從45個排到70幾個，他不知台灣最後會排在哪裡；至於長期策略，他建議台灣除了分散市場，還要努力去簽更多基本款的自由貿易協定。