乾淨能源佔比逾4成 全球太陽能發電增多

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】全球電力需求有增無減，乾淨能源貢獻超過4成電力！報告指出，2024年全球有40%以上的電力來自乾淨能源，其中，太陽能發電率成長最快。然而，氣候暖化增加整體電力需求，恐使化石燃料的使用量持續增加，並持續超過再生能源的成長速度。

乾淨能源佔4成

《BBC》報導，全球能源智庫Ember報告指出，2024年全球有40%以上的電力來自乾淨能源，其中，太陽能持續作為成長最快的能源，其發電量在過去三年中翻了一倍。

然而，二氧化碳排放量升至歷史最高水平，炎熱的天氣增加整體電力需求，恐使化石燃料的使用量持續增加。對此，Ember致力於預測溫室氣體二氧化碳的排放量下降，但由於全球電力需求仍不斷增加，這種情況尚未發生。

Ember董事總經理麥克唐納表示，太陽能已成為全球能源轉型的重要引擎，但炎熱天氣導致化石能源發電量需求增加，因此今年恐無法看到乾淨能源有類似的成長。

太陽能成長最快

《skynews》報導，太陽能連續20年作為成長最快的乾淨能源，並提供全世界7%的再生電力，但仍稍微落後風能和核能的貢獻，兩者佔比去年分別為8%和9%，而水能的發電率則維持在14%。

過去五年來，新興亞洲經濟體不斷擴大化石燃料，以滿足快速增長的電力需求，而中國和印度分別是世界最大和第三大污染國，兩國正大力推動清潔能源計畫。國際能源轉型研究學會會長史訓鵬表示，全球電力系統的未來正在亞洲形成，而中國和印度是能源轉型的核心。

如今，全球電力需求的成長速度持續超過再生能源的成長速度，而人工智慧、電動車和熱泵的成長也推高了電力需求，未來能源供應將面臨更多挑戰。

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