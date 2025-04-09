中美關稅戰硬碰硬 全球經濟陷不確定

美國將對中國課徵104%關稅，中國也要對美課徵34%，現在看誰的氣比較長！外媒8日報導分析，川普雖透過加徵關稅盼與各國談判，但中國身為大國並不會屈服，且政府也準備與美國硬槓，兩國互不相讓也讓全球經濟陷入高度不確定性，受傷最重的將是東南亞與許多開發中國家。

亞洲國家受傷最深

根據《英國廣播公司》報導，美國原本對中國課徵34%關稅、加上之前課徵的20%、共54%關稅，中國政府也宣布將對美國課徵34%的對等關稅，但卻引發美國更加不滿，再加徵50%關稅，使得9日起美國將對中國課徵104%關稅。

未來從中國出口到美國的手機、電腦、鋰電池、玩具與電動主機與熱水器都會受到影響。

許多專家都擔心關稅戰的速度與幅度如此之大，各國政府、企業、投資者都缺少可以調整的時間，以面臨未來截然不同的全球經濟局勢。其中，亞洲國家除了中國將被課徵104%關稅以外，越南、柬埔寨等國也將分別被課徵46%到49%不等的關稅，台灣則是32%。

學者紛估中難妥協

智庫「世界大型企業聯合會」中國中心資深顧問馬圖法-赫魯表示，要期待中國妥協是不切實際的，這不只讓中國顯得軟弱，還會讓美國要得更多；彼得森中心美中貿易專家萊芙莉也說，這就是看誰能比較忍痛的賽局，即使中國經濟成長減速，但中國仍願意忍受痛楚，也不願對美輕易投降。

《紐約時報》雖提到，川普仍表示願意與中國談關稅問題，但洛伊國際政策研究所首席經濟學家拉詹也說，不像川普第一任發動的貿易戰，美國是有打算與中國協商的，但如今的不確定性大增，沒有人知道未來經濟將如何走向、或此次貿易戰何時結束。還有學者說，中國還可以用匯率貶值、減少對美投資因應美國關稅。

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