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經濟部逐項回應工總建議 業者表示肯定

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

面對來勢洶洶的美國關稅巨鱷，工總接連兩天表達產業的關切，除向政府喊話，希望各項紓困計畫與因應措施，應該要有整體且系統性之安排，各項支持與補助方案，尤應力求簡化與速審速核，並放寬產業申請門檻，有效幫助這次受到衝擊的各行各業外，同時，建議政府應鼓勵國內上市公司買回庫藏股，以降低股市持續下跌的衝擊。

為了回應工總建議意見，以及聽取進一步的建議，經濟部郭智輝部長特別率領產業發展署邱求慧署長與工總重要企業領袖於4月8日會面，除針對工總日前提的六項建議，逐項回應外，郭部長同時也認同並將鼓勵各上市公司依法合規購買庫藏股，期能安定股市。

工總對於經濟部即時回應的各項政府對策中，均已編列經費，載明具體方向，同時提出將採取的行動與做法，表示肯定；未來，工總將繼續與產業界運用政府的各項協助輔導措施，共同因應這場有史以來，最嚴酷與辛苦的出口衝擊與挑戰。

上市公司 庫藏股 經濟部

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