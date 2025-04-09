施俊吉：籲政府停止灑錢補貼！3招助攻停止匯率拚出口

美國對等關稅衝擊全球，台灣也在其列，前行政院副院長施俊吉指出台灣匯率長期被低估，應調降關稅跟避免匯率干預，進出口產業應做結構性調整，不以匯率拚出口，停止灑錢補貼，才能平衡台灣進出口的失衡，雖將衝擊出口動能，但對國內民生物價下降將十分有感，台灣應把握機會將此次危機化為轉機。

施俊吉曾任前行政院副院長，做過金管會主委、證交所董事長、國安會諮詢委員，在財經領域有豐富專業，他8日晚間受邀今周刊就川普暴力關稅衝擊-台灣政府及企業因應對策主題發表看法，歸納他觀點共有五對策，1.是提高對美進口貿易，且是持續性，而不是買一次性商品（如軍武或飛機）。2.是調降關稅，並確保消除貿易障礙，3.避免匯率干預，4.取消補貼。

他指出，對美商品關稅調降，若沒有一併拿掉貿易障礙，美國也不會接受，他舉例日本雖開放美國汽車進口，但停車格都畫得很小，美國車根本很難停進去，就是一種變相的阻礙民眾買美國汽車的措施；又如歐洲某國開放他國農產品進口，但規定每樣肉品需同意派獸醫到當地做檢驗合格後才進口，但該國根本不編列獸醫出國預算，使得「開放進口」形同虛設。

在匯率部分，施俊吉透露他擔任部會首長時訪美，就曾被美國官員詢問匯率操縱問題，而根據非科學調查「大麥克指數」，台灣匯率也是全球最低估國家，也因此常遭質疑是匯率操縱國，換言之，台幣對美元匯率不應長期在32~33，但川普上任後台幣就一直處於貶勢。

施俊吉表示，台灣經濟體小，往往是外資賣股匯出就會帶來貶值，但央行雖強調不干預外匯，但台幣市場小，若有風吹草動，匯率波動變化就很大，央行基於動態穩定性應該在發現匯率失衡時出手。

他指出，台灣過去其實就常常被點名有操縱匯率的嫌疑，那這對台灣的國際形象、貿易談判、整體經濟環境，長期來看都是不利的。台灣應該要避免用匯率這種方式來拼出口，要靠產品的品質、靠附加價值、靠產業的升級因應。

其次調降關稅部分，因國際的原物料價格、能源價格上漲，導致民生物價也跟著上來，政府應思考有一些不必要保護的產業的關稅，是不是可以調降？非貿易障礙也可以拿掉。他舉例汽車跟保健藥品產業，把關稅降一點，讓進口價格低一點，其實對民眾、對消費者是一個實質的幫助，減少生活負擔。

不過他也提醒，關稅調降後，政府應該監督，零售價是否降低，否則只是讓進口商賺到錢。

他直言，過去10~20年台灣都是人民稅收去補貼出口業，出口產業賺很多錢，但錢沒有平均分配給人民，沒有讓國內工資上漲，這些錢跑到股市跟房市，讓股價跟房價變高，但進口產業因匯率低，買東西都很貴，現在國際油價下跌，但台灣油價仍上漲，變成得用補貼方式因應，但國內物價一直升高，這是經濟結構的失衡。

不過他也提醒，雖不建議繼續補貼跟融資出口業，但若中小型企業因談判力不夠，無法轉嫁關稅給客戶，必須自己吸收，若喪失競爭力，導致經營不善而裁員或無薪假，政府仍需要提供補助救濟。

2024年台灣財稅超收5,000億元，不少雜音呼籲普發現金，施俊吉表示，「我們10年來，台灣經濟政策中財政政策已經消失，只剩下補貼政策，什麼都做補貼！」他建議不能這樣做，未來台灣經濟成長可能會下降，稅收會越來越少，不會持續超收稅金，故現在就該節約，而其中第一步就是不要灑錢。

他建議匯率應做結構性調整，這將是台灣平衡貿易順差的重要項目，且對台灣人民有好處。「今天如果不做，明年的（美國）關稅照樣會那麼高」施俊吉表示。