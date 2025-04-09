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回應格羅方德與聯電合併傳聞 郭智輝：不可能

中央社／ 台北9日電

針對美國晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）正探詢與聯電合併的可能性傳聞，經濟部長郭智輝今天表示，業者海外投資會送經濟部審核，但目前沒有收到相關訊息，但在立委持續追問下，郭智輝直言，聯電合併投資傳聞是不可能，經濟部有各種情境假設。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導指出，格羅方德已經和聯電就可能的合併交易進行接觸，這項可能的交易將打造一間地理多元化的晶片製造商，即使在台海局勢持續緊張下，也能確保美國獲得成熟製程晶片。

民眾黨立委張啓楷今天在立法院質詢時關切聯電合併傳聞，郭智輝反問，「傳說的機率有多高？」這是不確定的訊息，應該向聯電確認。

郭智輝提出3點進一步說明，包括業者海外投資若有意願，會向經濟部送件審核，但目前沒有收到相關訊息；其次，經濟部對傳聞不予置評；至於傳聞他5月將赴美國，也須考量行政院整體運作，因此現在出訪行程未定。

國民黨立委徐巧芯質詢時詢問，經濟部對合併案是否樂觀其成，郭智輝則重申，目前並無收到相關訊息和申請，經濟部也不會回答假設性問題，但徐巧芯持續追問經濟部是否評估此項投資案，郭智輝回應，「我告訴你，不可能」，經濟部也會有各種情境假設。

有關與格羅方德合併傳聞，聯電上週表示，不回應市場傳聞，強調目前沒有在進行中的合併案。

據市調機構集邦科技統計，聯電2024年第4季市占率4.7%，為全球第4大晶圓代工廠，格羅方德市占率4.6%，居第5位。聯電與格羅方德市占率合計達9.3%，若如市場傳聞合併，將超越中芯的5.5%和三星（Samsung）的8.1%，將躍居第2位，僅次於龍頭廠台積電。

晶圓代工廠 經濟部 聯電

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