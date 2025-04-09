PIMCO：美國若實施關稅新制 通膨可能升至4.5%或更高
美國總統川普2日宣布新一波關稅政策，提出對所有進口至美國的商品課徵10%基準關稅，並針對與美國存在大幅貿易逆差的國家，額外加徵更高稅率。品浩（PIMCO）美國公共政策主管坎翠爾（Libby Cantrill）指出，若後續再對藥品、半導體等產業祭出額外稅率，整體實質關稅水準可能達到25%，將創下近百年來的高點。
PIMCO首席經濟學家衛艾婷分析，若這些關稅政策持續推行，美國短期內實質國內生產毛額（GDP）恐陷入停滯甚至負成長，通貨膨脹率則可能升至4.5%或更高，進一步拉高經濟衰退風險，也可能促使美國聯準會（Fed）在今年更積極降息。
坎翠爾指出，儘管川普對市場下行風險的容忍度仍不明朗，但當前經濟已面臨成長與通膨雙重風險，預期美國政府可能透過稅改等財政政策來緩解衝擊。如果關稅政策延續數季，預期將導致實質性經濟壓力，並促使執政者啟動更積極的貨幣與財政對策，包括降息與規模高於預期的稅收刺激方案。
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