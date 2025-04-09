關潤證實 鴻海正與三菱汽車敲定電動車供應協議

日本媒體報導，鴻海集團電動車策略長關潤（Jun Seki）證實，鴻海正在與三菱汽車敲定協議，將為三菱供應電動，這有望是鴻海與主要車廠的第一份合約。關潤還表示，鴻海渴望與日產和其他日本車廠合作，組成台日聯盟。

鴻海周三在東京召開記者會，展示其正在生產的產品與廣泛策略。彭博資訊與日本媒體報導，關潤在受訪時表示，鴻海必須提升公司做為汽車組裝業者的能見度，「我們希望在日本提升知名度…鴻海以智慧手機代工和收購夏普聞名，除此外就沒了」。

日媒報導指出，關潤證實，鴻海正在與三菱汽車敲定協議，將為三菱供應電動車。這將會是鴻海與主要車廠的第一份合約。該款電動車預定明年在大洋洲上市。此外，關潤還說，鴻海也將為日本市場生產電動巴士，但並未透露鴻海將與哪些合作夥伴合作等細節。彭博則報導，未來幾年內，由鴻海製造的電動車和電動巴士將出現在日本和美國的路上。

關潤表示：「在一年內，你會看到幾家日本合作夥伴的出現。」

至於先前有報導指出，在本田與日產的合併談判期間，鴻海也曾與這兩家車廠接觸。當這項合併談判破裂後，鴻海提議與本田聯手、並納入日產與三菱汽車，創造出四家公司合作架構。關潤對此表示：「我們對與所有車廠合作都有興趣」，「我認為，加入本田、日產、三菱三方聯盟，對我們而言是個很棒的構想。」

但關潤補充說：「我們這邊從未主動與日產接觸。」不過他拒絕透露是否曾與本田接觸。至於是否可能與日產展開協商，關潤表示，「我正在等待適當時機提出合作建議」。

關潤曾在日產汽車與日本電產擔任主管，目前正積極展開魅力攻勢，尋求更多車廠願意將電動車製造業務外包給鴻海，理由是車廠必須應付轉向電動車所帶來的巨額成本與風險。

不過，鴻海目前電動車代工業務規模仍太小，無法單獨列為財報項目。關潤表示，這種情況將隨著時間改變，因為愈來愈多車廠會看到外包製造的好處，鴻海也在全球各地擴建產能。目前鴻海正於美國、台灣與泰國新建或改造生產基地，並尋求在印度與中東地區擴張產能；在日本，鴻海有意透過利用現有車廠的工廠來擴大電動車產能，因為一些車廠把更多製造轉移到美國因應關稅措施，可能產能過剩，部分案子已在洽談，但也不排除在日本新建工廠。