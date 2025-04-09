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與蘭花業者座談 陳駿季：勿因關稅放棄美國市場

中央社／ 台南9日電

農業部長陳駿季今天上午到台南與蘭花業者座談，針對美國關稅議題進行交流，他說，不能因關稅就放棄美國市場，短期將提供業者金融支持及外銷獎勵，中長期將協助產業體質調整。

台灣蘭花產銷發展協會今天在農業部農業科技園區管理中心蘭花園區（台灣蘭花生物科技園區）舉辦因應美國關稅措施座談會，農業部長陳駿季到場與業者面對面溝通，並由農糧署進行相關支持方案簡報。

陳駿季接受媒體聯訪表示，美國宣布開徵32%關稅讓許多業者措手不及，行政部門已備妥產業支持方案，並已與蘭協多次溝通，今天除了透過座談讓業者知道農業部所提支持方案，也希望了解更多業者實際需求，提供政策滾動檢討參考。

陳駿季指出，由於貿易大多是長期訂單，台灣蝴蝶蘭從原本的零關稅到32%，業者首先可能面對貨款收取延遲等狀況，政府已準備提供最高新台幣5000萬元融資等金融支持，方便業者進行調度，至於32%關稅是今天到港產品就開始收，還是今天離港的才算，將儘快透過外館確認並通知業者。

他說，美國是台灣蝴蝶蘭重要市場，現在面對關稅挑戰，政府會就關稅問題持續與美方談判，但不能在溝通過程中就放棄這個市場，讓其他國際上競爭對手有機可乘，因此政府在外銷獎勵方面也會有比較好的作為，而且不只是美國市場，銷到其他國家都會有相關支持方案。

陳駿季表示，若短期內外銷受到影響，不能順利將產品往外拉時，在國內市場行銷方面也會有另一個支持方案，鼓勵國內消費者使用中長期策略方面則針對產業體質如何調整提出相關支持方案，維持讓產品往外走的競爭力。

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼表示，自從美國宣布關稅措施至今，所收到資訊其實相當混亂，協會已向農業部反映，盼能成立台美關稅應變中心，即時提供台灣及美國雙邊業者正確資訊，以便與政府合作快速應變調整。

曾俊弼說，另外也希望政府能協助成立產銷聯盟，短期可以出口獎勵減緩關稅帶來影響，並朝分散市場方向努力，減緩短期將面臨的銷售壓力。

蘭花業者黃志豐表示，此次關稅事件或許也可讓大家多思考分散市場，化危機為轉機，目前越南已是台灣蘭花外銷第2大市場，在東協國家還有擴展潛力，但蘭花業者要到越南投資，單打獨鬥難度很高，如果以政府力量組成「台灣隊」，提供相關協助，可為產業帶來更多發展契機。

美國 農業 關稅

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