傳晶片流向華為美恐重罰 經長：台積電是守法遵規公司

外媒報導，台積電晶片流向華為，美國商務部可能開罰新台幣332億元。經濟部長郭智輝表示，台積電是守法遵規的公司，因此對台積電來說，應該不存在這個問題，他也對台積電非常有信心，相信台積電會做到赴美投資相關承諾。

路透社引述兩位知情人士說法指出，台積電可能面臨10億美元（約新台幣332億元）或更高的罰款，以解決美國商務部在台積電晶片出現在中國電信巨頭華為人工智慧（AI）處理器的調查。

經濟部長郭智輝今天在立法院受訪表示，台積電是一間遵守各地法規的公司，因此對台積電來說，應該不存在這個問題，經濟部也並未收到相關訊息，所以不予評論。

此外，路透社報導，川普表示，如果台積電不在美國建廠，將繳納高達100%的稅款。

郭智輝回應，台積電尊重各個國家的法令，「台積電的事情要台積電自己回應」。根據媒體報導內容，台積電千億投資若沒有落實，美國才要啟動課徵關稅，但投資也不是今天就要投資1000億美元，大家必須先弄清楚條件，「傳聞很難回答，我們也沒辦法表示太多」。

民進黨立委賴瑞隆同樣關切市場對台積電傳聞，郭智輝表示，經濟部並未收到相關訊息，「對台積電非常有信心」，台積電是一個守法、遵規的廠商，也一定會做到承諾的投資。

談及台美經貿關係，郭智輝強調，台灣和美國科技是互補的，美國扮演研究角色，台灣主要負責發展和製造。

台積電3月初宣布加碼投資美國，投資額達1000億美元，規劃興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施以及1間主要研發團隊中心。